Bộ GTVT đã chọn xong nhà thầu xây lắp và tư vấn dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn dài hơn 98 km đi qua 2 tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế.

Ông Vũ Anh Tuấn, Trưởng phòng Kế hoạch Ban đường Hồ Chí Minh (Bộ GTVT) cho biết, 12 gói thầu xây lắp dự án Cam Lộ - La Sơn đã tổ chức đấu thầu chọn xong nhà thầu xây lắp.

Trong số này có hàng loạt doanh nghiệp quốc phòng liên danh với các nhà thầu ngoài quốc phòng thực hiện thi công các gói thầu dự án.

Cụ thể, gói thầu số 1 (Km0 – Km15) do liên danh công ty CP Đầu tư và xây dựng 703 và tổng công ty Thành An thi công. Gói số 2 (km15 -km26 + 500) do liên danh tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, Bộ Quốc phòng - công ty CP xây dựng và dịch vụ & thương mại 68… thi công.

Ảnh: Giao thông

Gói thầu số 3 (Km26+500 - Km 37+300) được một đơn vị khác của quân đội tham gia là tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng liên danh với công ty CP Xây dựng dịch vụ và thương mại 68 thi công xây lắp.

Tại gói thầu số 6 (Km52+500 - Km 60+800), tổng công ty 36 Bộ Quốc phòng cũng liên doanh với công ty Thành Phát, Hải Thạch trúng thầu thi công xây lắp.

Ngoài các DN của Bộ Quốc phòng, dự án còn có sự tham gia của các nhà thầu “quen mặt” thi công các dự án giao thông như: Tập đoàn Trường Thịnh liên danh với công ty CP Thịnh Vượng TVT trúng thầu thi công gói thầu số 4 (Km37+300 - Km46 +200).

Tập đoạn Sơn Hải liên doanh với công ty Thành An – công ty Cầu 642 trúng thầu thi công gói thầu số 7 (Km 60+800 – Km 69).

Tập đoàn Cienco 4 liên danh với công ty CP Cầu 7 Thăng Long, công ty TNHH Thương mại & Xây dựng Trung Chính trúng thầu thi công gói số 9 (Km78 – Km 81+500).

Ngoài việc đấu thầu chọn được nhà thầu xây lắp, dự án Cam Lộ - La Sơn cũng đã chọn được 3 đơn vị tự vấn giám sát là tổng công ty tư vấn Thiết kế giao thông vận tải (Tedi), công ty Tư vấn Thăng Long và công ty CP tư vấn Xây dựng giao thông 2.

Vẫn vướng 10km mặt bằng

Theo ông Lâm Văn Hoàng, Giám đốc BQL dự án đường Hồ Chí Minh, các nhà thầu đang huy động máy móc, thiết bị nhân lực thi công mùa khô ngoài hiện trường đảm bảo tiến độ dự án...

Dự án Cam Lộ - La Sơn còn vướng hơn 10km chưa được GPMB

Dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 88/98 km. Hơn 10km còn lại là những đoạn khó khăn do vướng mắc về hạ tầng kỹ thuật, chưa bố trí được khu tái định cư và khó khăn trong xác định nguồn gốc đất.

Tỉnh Quảng Trị còn vướng 2km, tỉnh Thừa Thiên - Huế còn hơn 8km. Theo chỉ đạo của Thủ tướng, công tác giải phóng mặt bằngphải hoàn thành trong tháng 6 tới.

Dự án Cam Lộ - La Sơn khởi công từ tháng 9/2019 có tổng mức đầu tư khoảng 7.669 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ.

Dự án có điểm đầu tại Km0 (Cam Lộ), thuộc địa phận xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị; điểm cuối tại Km102+200 (La Sơn), trùng với điểm đầu dự án La Sơn - Tuý Loan, thuộc xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế.

Dự án dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2021.

Vũ Điệp