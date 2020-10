Hà Tĩnh mưa lũ khiến đường ngập sâu, lượng xe dồn ứ cục bộ, quốc lộ 1A tắc hàng chục cây số.

Hiện ở Hà Tĩnh vẫn có mưa nhưng lưu lượng nhỏ hơn ngày hôm qua. Hồ Kẻ Gỗ xả lũ lưu lượng lớn từ ngày hôm qua khiến các vùng huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà, TP Hà Tĩnh vẫn đang ngập sâu trong nước. Nhiều tuyến đường ngập sâu, lượng xe qua lại nhiều gây ách tắc kéo dài hàng trăm cây số.

Tuyến QL 1A đoạn qua huyện Thạch Hà đang xảy ra tình trạng tắc đường cục bộ, lượng xe lưu thông nhiều. Nhiều người bất chấp nguy hiểm, lái xe đi ngược chiều.

QL 1A đoạn qua huyện Thạch Hà

Tắc đường kéo dài từ Thạch Hà đến Cẩm Xuyên. Xe có trọng tải lớn và xe khách đều bắt buộc đi vào đường tránh TP Hà Tĩnh.

Tài xế bất chấp nguy hiểm lái xe đi ngược chiều

Ông Võ Trường Giang, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ II.3 cho biết: Hiện tại điểm Km 15, Km 16, QL1 tuyến tránh TP. Hà Tĩnh (đoạn qua xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên) ngập sâu nhất, xe tải lớn và xe khách có thể lưu thông chậm, ô tô con chưa thể lưu thông.

Theo ông Giang, đoạn QL1 nội thị TP. Hà Tĩnh vẫn đang ngập rất sâu, các phương tiện chưa thể lưu thông, giao thông ách tắc.

“Có một số điểm đang ngập, đó là điểm nội thị thành phố Hà Tĩnh và điểm đoạn qua Cầu Phú gần cuối thành phố. QL 1A đoạn qua Thạch Hà đang phải phân luồng giao thông”, ông Giang nói. Đường Hồ Chí Minh, QL8A ở Hà Tĩnh các phương tiện lưu thông bình thường; Riêng QL12C từ cảng Vũng Áng lên Cửa Khẩu Cha Lo (Quảng Bình) vẫn còn nhiều điểm bị sạt lở nên vẫn đang ách tắc.

CSGT Hà Tĩnh phân luồng giao thông

Tắc đường kéo dài từ Thạch Hà đến Cẩm Xuyên. Xe có trọng tải lớn và xe khách đều bắt buộc đi vào đường tránh TP Hà Tĩnh

Ùn ứ giao thông trên tuyến đường tránh TP Hà Tĩnh

Cây xăng cạnh đường tránh bị ngập lũ

CSGT tích cực làm nhiệm vụ thông đường

Tuyến đường vẫn đang ngập nước

Đường tránh TP Hà Tĩnh đoạn qua xã Lâm Hương Tân

Cũng theo ông Giang, ngày hôm qua ở huyện Cẩm Xuyên tắc đường nặng, đến 9h sáng nay bắt đầu cho thông xe khách, xe tải.

“Mưa và xả lũ, lượng xe qua lại nhiều gây tắc hơn một ngày. Lượng xe ùn ứ hơn một ngày, do ở Quảng Bình cũng tắc đường nên lượng xe đi qua Hà Tĩnh phải dừng lại ngoài này. Tắc đường hàng chục cây số. ”, ông Giang nói thêm.

Chiều hôm qua, tuyến quốc lộ 12C đoạn qua xã Kỳ Sơn (Kỳ Anh) bị tê liệt hoàn toàn do có nhiều điểm bị sạt lở mái taluy nghiêm trọng. Hàng nghìn khối đất đá tràn xuống mặt đường khiến giao thông bị tắc.

Trong sáng nay, tuyến quốc lộ 12C vẫn chưa thông đường. Lực lượng chức năng phải lập rào chắn cấm các phương tiện lưu thông qua lại và huy động máy móc san gạt đất, đá tại các điểm sạt lở để xe cộ sớm lưu thông

Còn tại Quảng Bình, theo báo cáo nhanh của Sở GTVT, trên Quốc lộ 1A đoạn qua Quảng Bình vẫn còn 6 điểm ngập, nơi sâu nhất lên đến 2m, đoạ từ Km673 – Km703 (qua xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh – xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy).

Quốc lộ 12A bị ngập 8 điểm, trong đó Km104 - Km142 (Khe Ve – Cha Lo), tại Km134 hình thành vết nứt dọc nền đường dài 20m, rộng 15cm, sâu 25cm. Tại Km137+00 hình thành vết nứt lớn có nguy cơ sụt trượt toàn bộ nền đường xuống suối, chiều dài khoảng 40m.

QL 12A ở Quảng Bình

Hiện tại đơn vị đã rào chắn và phối hợp với các lực lượng chức năng của địa phương cấm lưu thông phương tiện trên tuyến để bảo đảm an toàn.

Tại Quảng Trị, trao đổi với PV VietNamNet trưa nay, một lãnh Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, hiện tuyến QL1A đi qua địa bàn cơ bản đã thông xe. “Tuy nhiên, do ảnh hưởng của mưa lớn và nước lũ thượng nguồn đổ về, tràn qua đường nên gần trưa nay, tuyến QL1A dài khoảng 6km đi qua huyện Vĩnh Linh đang bị tắc cục bộ, nước dâng cao mặt đường khoảng 30 - 40cm”, vị lãnh đạo này cho biết. Trong khi đó, do ảnh hưởng của mưa lớn kết hợp lũ dài ngày, nhiều địa phương tại TT Huế vẫn bị ngập nặng. Tuyến đường QL1A đi qua địa phương này 2 ngày qua các phương tiện giao thông đã lưu thông bình thường.

Thiện Lương - Quốc Huy - Hải Sâm - Đình Thành