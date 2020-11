Nam hành khách la hét, doạ có bom trên máy bay ở sân bay Nội Bài khiến chuyến bay bị chậm chuyến gần 6 tiếng đồng hồ.

Trưa nay (12/11), trên chuyến bay BL6011 từ Hà Nội đi TP.HCM của Hãng hàng không Pacific Airlines đã phải tạm ngừng cất cánh để thực hiện quy trình kiểm tra an ninh an toàn, do một nam hành khách có biểu hiện tâm lý bất thường trên chuyến bay.

Chuyến bay BL6011 (số hiệu liên danh VN6011) dự định cất cánh là 11h25 phút đã phải chậm gần 6 tiếng đồng hồ để an ninh thực hiện quy trình kiểm tra an ninh, an toàn chuyến bay.

"Sau khi tất cả hành khách lên máy bay, tổ bay chuẩn bị đóng cửa để khởi hành thì một nam hành khách có biểu hiện tâm lý bất thường, liên tục la hét và nói có bom. Nam hành khách này còn đập cửa tổ lái đòi xuống máy bay", anh Lê Minh Tuấn, hành khách đi trên chuyến bay cho biết.

Ngay sau đó, tổ tiếp viên đã triển khai quy trình ứng phó, trao đổi với cơ trưởng, tạm ngừng chuyến bay và phối hợp với lực lượng chức năng tại sân bay để xử lý sự việc.

Cơ trưởng quyết định cho nam hành khách xuống khỏi chuyến bay. Ảnh: Hành khách trên chuyến bay cung cấp

Nam hành khách sau đó được lực lượng chức năng đưa vào nhà ga để tiến hành thẩm vấn, xử lý.

Đồng thời, tất cả hành khách trên chuyến bay cũng được đưa trở lại nhà ga để tiến hành kiểm tra an toàn, an ninh đối với hành lý, hành khách và tàu bay theo quy định.

Hành khách vạ vật chờ đợi gần 6h đồng hồ. Ảnh: Hành khách trên chuyến bay cung cấp

Chuyến bay chậm chuyến quá lâu khiến nhiều hành khách rất bức xúc....

Được biết, Pacific Airlines đã điều một máy bay khác và tổ bay dự phòng để đưa hành khách từ Hà Nội đi TP.HCM, giờ khởi hành mới của chuyến bay dự kiến khoảng 17h.

Cơ quan chức năng tại sân bay Nội Bài vẫn đang tiếp tục xử lý đối với nam hành khách nêu trên.

