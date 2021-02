Dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp nhưng nhưng những ngày cận Tết, nhiều người vẫn quyết định đi lại bằng máy bay. Trái với lo ngại ban đầu, việc bay giữa lúc chống dịch cũng không có gì gây khó dễ cho hành khách.

Chiều 5/2, có mặt tại sảnh chờ sân bay quốc nội Nội Bài về quê ở Lâm Đồng, chị Nguyễn Quỳnh Anh làm việc ở Ba Đình (Hà Nội) cho biết, trong những ngày này dịch Covid-19 được cảnh báo có diễn biến phức tạp nên nghĩ đến cảnh đi máy bay về Đà Lạt chị rất lo.

Mặc dù vậy, sau một hồi suy đi tính lại cuối cùng chị vẫn quyết định đặt vé máy bay.

Chị Nguyễn Quỳnh anh ngồi chờ lên máy bay về Đà Lạt

“Đúng ra lúc dịch bệnh thế này, không nên đi lại mà ở một nơi sẽ an toàn nhất, nhưng vì có công việc và xa gia đình lâu rồi nên tôi vẫn quyết định đặt vé để về”, chị Quỳnh anh nói.



Ngồi chờ lên chuyến bay VN 1579 ở Nội Bài, chị Quỳnh Anh chia sẻ, công tác phòng dịch Covid-19 ở sân bay khá tốt, không đến mức lo lắng như chị và nhiều người nghĩ.



“Cứ nghe nói đến đi máy bay là tiếp xúc với ổ dịch tôi rất lo, nhưng ra tới đây thấy công tác phòng dịch sân bay khá tốt tôi cũng an tâm hơn. Điều quan trọng nhất lúc này là ý thức chấp hành phòng dịch của từng người”, chị Quỳnh Anh nói.

Hành khách bay dịp cận Tết



Cũng quyết định trở lại TP.HCM sau hai tuần về Cao Bằng cưới cháu họ, bà La Thị Nga (56 tuổi) cho biết, do lúc đi bà đã đặt vé khứ hồi chiều về nên hôm nay bà quyết định bay lại TP.HCM.

Bà Nga đi máy bay của Bamboo Airways về TP HCM

Ngồi chờ lên máy bay ở sân bay Nội Bài, bà Nga cho rằng công tác phòng dịch từ trong đến ngoài sân bay đều khá tốt. Nhiều hành khách đeo khẩu trang không đúng cách đã được an ninh sân bay nhắc nhở, khách vào sân bay được đo thân nhiệt và yêu cầu ngồi giãn cách tránh tiếp xúc gần….



“Sân bay nâng cao cảnh giác phòng dịch là rất tốt, nhưng quan trọng hơn cả vẫn là ý thức của mỗi hành khách trong việc chủ động phòng dịch như: chấp hành tốt việc khai báo y tế, đeo khẩu trang đúng cách và rửa tay liên tục...”, bà Nga nói.

Thắt chặt phòng dịch, không để lây lan ra cộng đồng



Bà Lê Thị Việt Hà, Đội trưởng an ninh - Trung âm an ninh Nội Bài cho biết, chủng Covid-19 lần này được đánh giá rất dễ lây lan nên tất cả cán bộ công nhân viên hàng không sân bay luôn ý thức cao độ phải tuân thủ quy trình phòng chống dịch, bảo đảm an toàn cho hành khách tại sân bay.

Nhân viên an ninh nhắc nhở khách đeo khẩu trang

Bà Hà nêu thực tế, thời gian qua đa số hành khách ra sân bay đều tuân thủ quy trình phòng chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, vẫn còn có hành khách quên không đeo khẩu trang, hoặc đeo khẩu trang không đúng cách. Những trường hợp này đều được lực lượng an ninh nhắc nhở nên khách sau đó đã thực hiện nghiêm hơn.



“Thực tế suốt một năm chiến đấu với dịch bệnh Covid-19 sân bay Nội Bài chưa để bất kỳ trường hợp nào lây lan ra cộng đồng. Chúng tôi luôn ý thức được trách nhiệm của mình để làm tốt nhất có thể”, bà Hà chia sẻ.

Hành khách được an ninh sân bay kiểm tra thân nhiệt trước khi vào bên trong để lên máy bay

Ông Nguyễn Trọng Tường, bác sĩ tại sân bay Nội Bài cho hay, để nâng cao công tác phòng dịch Covid-19 tại sân bay, ngoài nhà ga thì công tác khử khuẩn cũng được tiến hành ở tất cả các chuyến bay đi qua vùng dịch .



Việc phun thuốc khử khuẩn được tiến hành từ nhà ga đến máy bay và xe vận chuyển hành khách...



Đặc biệt, trong quá trình đo thân nhiệt nếu phát hiện hành khách nào có biểu hiện ho, khó thở và sốt cao sẽ được thông báo với lực lượng kiểm dịch y tế quốc tế và hãng để có biện pháp phòng dịch.

Bộ trưởng GTVT: Nhà ga, bến xe cần đầu tư máy đo thân nhiệt tự động Chiều nay (5/2), Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể trực tiếp kiểm tra hoạt động vận tải và công tác phòng, chống dịch Covid-19 dịp Tết Nguyên đán tại bến xe Giáp Bát và ga Hà Nội.



Vũ Điệp