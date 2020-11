Gần 1 năm xảy ra vụ tai nạn xe Mercedes tông Grabike tử vong, nữ tiếp viên hàng không bị thương nặng nhưng vụ việc vẫn chưa được đưa ra xét xử.

Chị Nguyễn Thị Bích Hường, nữ tiếp viên hàng không - nạn nhân bị thương nặng trong vụ tai nạn chia sẻ, gần 1 năm trôi qua nhưng vụ việc vẫn chưa được xét xử, khiến cuộc sống luôn bất an.

Sự việc xảy ra vào lúc rạng sáng 30/1. Đối tượng Nguyễn Trần Hoàng Phong (SN 1988, phường 4, quận Gò Vấp) dùng giấy tờ giả để thuê và lái xe ô tô gây ra tai nạn nghiêm trọng trên đường Hồng Hà (P9, Q. Phú Nhuận, TP.HCM).

Hậu quả, ông Lê Mạnh Thường (tài xế Grabbike) tử vong, chị Nguyễn Thị Bích Hường (tiếp viên hàng không) bị thương nặng phải chuyển đi điều trị tại bệnh viện 175.

"Sau vụ tai nạn cuộc sống của chị bị đảo lộn. Thương tật vĩnh viễn đến 75% khiến chị không thể tiếp tục gắn bó với nghề tiếp viên hàng không Vietnam Airlines. Hiện tại, chị ở nhà và bán hàng kiếm sống.

"Từ khi xảy ra tai nạn gia đình bị can Phong chưa có động thái thăm hỏi hay bồi thường. Tôi rất bức xúc và mong vụ án sớm được xét xử để trả lại công bằng cho bản thân cũng như bác tài xế Grab đã tử vong"- chị Hường mong muốn.

Tai nạn khiến nữ tiếp viên hàng không bị thương tật vĩnh viễn đến 75%

Hiện trường vụ tai nạn

Như VietNamNet đã thông tin, tại thời điểm trước tai nạn, camera giám sát hành trình của ô tô ghi nhận phương tiện chạy với tốc độ 95km/h, khi xảy ra va chạm là 84km/h. Ô tô và xe máy chạy ngược hướng nhau.

Sau tai nạn, 5 người trên xe rời khỏi hiện trường. Trong đó, đối tượng Phong bỏ lên Đà Lạt để lấn trốn trách nhiệm nhưng được gia đình vận động ra đầu thú. Cơ quan chức năng cũng tiến hành xét nghiệm máu và xác định Phong dương tính với ma túy.

Đối tượng Nguyễn Trần Hoàng Phong- người lái Mercedes gây tai nạn nghiêm trọng

Nguồn tin VietNamNet, hiện VKSND quận Phú Nhuận (TP.HCM) đã ra quyết định truy tố bị can Nguyễn Trần Hoàng Phong (SN 1988, ngụ quận Gò Vấp) để xét xử vụ án “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Theo VKS quận Phú Nhuận, hành vi nêu trên của bị can Phong đã phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” được quy định tại điểm a, h khoảng 2 Điều 260 BLHS. Quá trình điều tra, bị can Phong thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, sau khi thực hiện hành vi phạm tội bị can đã ra đầu thú. Do đó, có cơ sở để áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS.

Vì các lẽ nêu trên, VKSND quận Phú Nhuận đã phê chuẩn quyết định truy tố bị can Nguyễn Trần Hoàng Phong ra trước TAND quận Phú Nhuận để xét xử.

Tuấn Kiệt