"Ngày nào cũng tắc, tắc bất cứ giờ nào chứ không riêng giờ cao điểm, có hôm tắc cả nửa ngày", anh Nguyễn Thanh Hải nói về tuyến đường 70 (đoạn qua bệnh viện K cơ sở Tân Triều, Hà Nội).

Gần 10 tháng nay, kể từ khi đường Nguyễn Xiển - Xa La được kết nối vào Tỉnh lộ 70A (vị trí gần Khu đô thị Xa La, Hà Đông, Hà Nội), giao lộ này trở nên ách tắc nghiêm trọng vào các khung giờ đầu buổi sáng và cuối buổi chiều.

Tỉnh lộ 70A được xem như là tuyến đường huyết mạch, cửa ngõ phía Nam TP Hà Nội, chạy thành một cánh cung ôm trọn phía Tây Nam thành phố. Do lưu lượng ngày càng lớn, tình trạng quá tải trên tuyến đường ngày càng trở nên nghiêm trọng.

Vị trí ùn tắc đáng báo động nhất nằm tại đường 70 đoạn từ Cầu Tó đến Ngã ba Xa La, nhất là đoạn qua cổng bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Hầu như ngày nào tại đây cũng xảy ra ùn tắc kéo dài hàng giờ đồng hồ, hàng nghìn phương tiện "chôn chân", nhích từng mét đi qua đoạn ùn tắc dài vài trăm mét.

Đoạn đường 300m có đến hai ngã 3, một ngã 4

Ngã ba đường 70A giao đường Xa La nhiều năm nay đã trở thành điểm đen giao thông khi luôn bị ách tắc nhất là vào giờ cao điểm. Từ tháng 1 đến nay, khi tuyến đường Nguyễn Xiển - Xa La (đại lộ Chu Văn An) kết nối vào TL70A thì nút giao này càng trở nên kẹt cứng vào các khung giờ đầu buổi sáng và cuối buổi chiều.

Cảnh ùn tắc trên đường 70A đoạn qua bệnh viện K cơ sở Tân Triều chiều 18/11

Đoạn đường này chỉ dài chừng 300m nhưng có đến hai ngã 3, một ngã tư, đại lộ Chu Văn An có 6 làn ô tô và 2 làn xe máy nhưng tại nút giao thì bị co lại chỉ còn 4 làn xe chạy. Đường 70A có 4 làn xe nhưng đến nút giao này có đoạn bị bó hẹp mỗi bên chỉ còn hơn 1 làn xe chạy. Khi lưu lượng phương tiện lớn cùng đổ về nút giao nhỏ hẹp này vào giờ tan tầm thì tình trạng ách tắc giao thông là khó tránh khỏi.

Ghi nhận thực tế của VietNamNet chiều 18/11 cho thấy, trên con đường "đau khổ" này đang tiếp nhận lưu lượng phương tiện khổng lồ. Các xe ô tô tải, xe container, xe buýt vào giờ tan tầm phải mất cả tiếng đồng hồ mới thoát khỏi giao lộ vỏn vẹn chỉ vài ba trăm mét. Còn với những người đi xe máy, vì quá tắc nên họ lựa chọn leo lên vỉa hè thay vì đứng chờ. Để giảm ùn tắc, lực lượng CSGT, công an phường được bố trí tối đa và làm việc liên tục điều tiết giao thông.

Ông Nguyễn Thế Đào, một tài xế xe ôm nhiều năm trước cổng Bệnh viện K Tân Triều cho biết: “Tình trạng ách tắc giao thông ở đây trở nên cực kỳ hỗn loạn, xe nối xe chật cứng kể từ khi đường Nguyễn Xiển – Xa La được kết nối vào. Có những hôm tắc hàng cây số mỗi chiều, nhất là khi một xe container chuyển làn hay rẽ thì giao thông gần như "dậm chân tại chỗ". Khoảng 17 đến 19 giờ hàng ngày tôi hầu như không dám nhận khách vì không thể di chuyển được”.

Còn anh Nguyễn Thanh Hải (trú tại chung cư Xa La, Hà Đông) bày tỏ, hầu như ngày nào anh cũng phải di chuyển qua đoạn đường trên nên quá quen với cảnh tắc đường tại đây. Theo anh Hải, thời điểm xảy ra ùn tắc nhiều nhất và nghiêm trọng diễn ra từ khoảng 2 năm gần đây.

Cầu vượt tỉnh lộ 70A chưa thể hoàn thành do chưa giải phóng xong mặt bằng

"Ở đây không giống nhiều vị trí tắc khác của Hà Nội, thay vì tắc vào giờ cao điểm, tuyến đường này có thể tắc bất cứ lúc nào. Có hôm tôi ra đường vào lúc 6h30 sáng, phải đến 10h trưa cùng ngày tôi mới nhích được ra khỏi khu vực tắc. Có ngày lại tắc vào 13h chiều, cứ bất chợt tắc như vậy khiến người đi đường như tôi lắm lúc không biết nên đi như thế nào cho hợp lí. Có hôm thấy chung cư nơi tôi ở ngay trước mặt mà đành bất lực chờ cả tiếng đồng hồ mới có thể đặt chân vào nhà", anh Hải chia sẻ.

Kể về trải nghiệm "có một không hai" về đoạn đường trên, anh Phùng Nguyên Xuân (trú tại quận Hà Đông) cho biết: “Có lần tôi về nhà sau khi đi thăm người thân nằm ở viện K cơ sở Tân Triều, lúc đó khoảng 13h giờ chiều nhưng tuyến đường trên tắc nghẽn kéo dài. Di chuyển hơn 100m từ cộng bệnh viện đến đèn đỏ rẽ về Nguyễn Xiển mà tôi phải mất hơn 2 tiếng đồng hồ mới thoát ra được. Thời điểm đường tắc, xe tôi bị kẹp giữa một xe bồn và một xe tải lớn, cảm giác thật tồi tệ, đến giờ nhớ lại tôi vẫn thấy sợ hãi”

Được biết, hiện nay đường dẫn cùng trụ cầu vượt tỉnh lộ 70A nối đại lộ Chu Văn An với đường Xa La phía Hoàng Mai đã hoàn thành, tuy nhiên dự án chưa thể triển khai tiếp vì có gần 100 hộ dân “án ngữ” điểm đen giao thông này chưa được di dời. Được biết lý do 98 hộ dân tại nút giao này vẫn “cố thủ” là vì họ cho rằng giá đến bù quá thấp so với thị trường và vị trí tái định cư lại nằm gần nghĩa trang.

Thiếu tá Nguyễn Minh Đức, Đội phó Đội CSGT số 7, Công an TP Hà Nội cho biết: "Ban chỉ huy đội hàng ngày bố trí 3 ca trực, mỗi ca 3 cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ vào các khung giờ cao điểm. Nhưng nhiều khi vắng bóng lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, đường này lại xảy ra ùn tắc vào khung từ 14 đến 17h".

Ban chỉ huy Đội CSGT số 7 kiến nghị Sở GTVT lắp đặt đèn tín hiệu tại ngã 3 Phùng Hưng - khu đô thị Xa La trong thời gian tới. Bên cạnh đó, tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều sẽ có lực lượng điều tiết, hướng dẫn các phương tiện ra vào khám chữa bệnh. Hiện tại, tại bệnh viện này thí điểm đường vào là cổng phía đường Phùng Hưng, cổng ra là đường Chu Văn An mới mở; bước đầu đang phát huy hiệu quả.

"Do thực trạng mật độ phương tiện mỗi ngày một tăng, khu đô thị mới mọc lên càng nhiều, ý thức người tham gia giao thông chưa cao, cùng với việc đường Phùng Hưng - Hà Đông có nhiều giao cắt, đường ngang lối mở nên áp lực giao thông lớn. Đường này lúc nào cũng có nguy cơ ùn tắc, đặc biệt là vào giờ cao điểm hoặc những ngày mưa", Thiếu tá Đức cho biết.

Đoàn Bổng - Bá Cường