Áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) suy yếu từ bão số 5 vẫn đang trên vùng biển các tỉnh Trung Trung Bộ gây mưa to, sóng lớn. Chuyên gia khí tượng phân tích về khả năng áp thấp mạnh trở lại thành bão.

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, 16h ngày 12/9, vị trí tâm ATNĐ ở ngay trên vùng biển từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong 12 giờ tới, ATNĐ hầu như ít dịch chuyển sau đó di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km và suy yếu thành một vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Câu hỏi được nhiều người quan tâm lúc này là ATNĐ suy yếu từ bão số 5 liệu có thể mạnh lại thành bão?, nhất là khi các quan trắc gió tại đảo Lý Sơn trong mấy giờ gần đây đã ghi nhận gió cấp 7 (14-15m/s), giật cấp 9 (21-22m/s), Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Hoàng Phúc Lâm khẳng định, điều này không xảy ra.

Ông Lâm giải thích, hiện các ổ mây đối lưu gần tâm bão đang rất yếu, do đó nguồn “thức ăn” cho ATNĐ bị hạn chế, nó sẽ suy yếu dần. Ngoài ra, độ đứt gió khu vực tâm bão rất lớn, do đó nếu có “thức ăn” đi nữa thì cũng sẽ bị phân tán ra xa, không tập trung ở gần tâm ATNĐ.

Áp thấp nhiệt đới vẫn chưa đổ bộ đất liền. Nguồn: Tổng cục Phòng chống thiên tai

Theo cảnh báo từ Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, toàn bộ các hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Ở vùng biển từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi (bao gồm huyện đảo Lý Sơn, Cù Lao Chàm) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2-4m; biển động.

Trong tối nay, vùng ven biển khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 8.

Trong đêm nay, ở khu vực từ Đà Nẵng đến phía Bắc Quảng Ngãi có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Từ nay đến ngày 13/9, khu vực từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 200mm. Từ đêm nay đến ngày 14/9, ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt.

Thiệt hại cập nhật đến 17h chiều nay, đã có 1 người chết ở thôn KonHiaBa, xã Đakraông, huyện Tumơrông, tỉnh Kon Tum trên đường đi làm về bị nước cuốn trôi.

5 phương tiện bị chìm trong đó có 3 tàu chìm tại khu neo đậu, trên tàu không có người; 1 tàu và 1 xà lan chìm trên biển đã được tàu Cảnh sát biển cứu, 2 tàu mắc cạn tại Thanh Khê, Đà Nẵng.

59 nhà tốc mái, hư hại (Thừa Thiên Huế 29 nhà, Quảng Ngãi 25, Kon Tum 2 nhà, Gia Lai 03 nhà);

Hơn 2.700ha lúa, hoa màu bị ngập, hư hại (Quảng Bình 290ha, Quảng Trị 450ha, Quảng Ngãi: 1.604ha; Kon Tum 389ha). Một số thiệt hại khác về giao thông, thủy lợi.

Mộc Miên