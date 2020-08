Sáng nay, Bộ Y tế đã công bố thêm 4 ca mắc Covid-19 mới, trong đó Quảng Nam có 3 ca, Sở Y tế tỉnh đã có thông tin chi tiết về lịch trình di chuyển của 3 ca này.

Cụ thể, BN 715 (SN 1978, nữ, trú khối Thịnh Mỹ, phường Cẩm An, TP Hội An) - là con gái BN 593, em của BN 547 và BN 625.

Từ Tết Nguyên đán đến ngày 21/7, bà có 4 lần chăm sóc mẹ tại phòng 607 Khoa Nội - Thận - Nội tiết BV Đa khoa Đà Nẵng.

Bà bán mỳ Quảng tại chợ Cửa Đại có tiếp xúc với nhiều khách hàng và những người cung cấp thực phẩm.

Ngày 22/7, bà nghỉ bán tại chợ để chăm sóc mẹ tại BV Đa khoa Đà Nẵng...

Ngày 24/7, bà từ Đà Nẵng về nhà bằng ô tô thuê. Ngày 26/7, bà đi chợ Cẩm An có tiếp xúc với nhiều người trong chợ.

Từ ngày 27 đến 28/7, bà dự đám tang và có tiếp xúc với nhiều người.

Ngày 29/7, bà được đưa đi cách ly tại khu cách ly tập trung Trạm Y tế Cẩm Hà và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 31/7, bà có kết quả âm tính, đến ngày 5/8 bà có kết quả xét nghiệm lần 2 là dương tính với Covid-19.

Quảng Nam phong tỏa nhiều khu vực có nguy cơ cao nhiễm Covid-19

Tối 5/8, bà được chuyển đến BV Đa khoa TƯ Quảng Nam để điều trị.

BN 716 (SN 1978, nữ, trú khối phố Xuyên Tây 1, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên).

10h sáng 16/7, bà cùng chồng ra dự đám tang tại thôn Lệ Sơn Nam (xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang). Từ ngày 16 đến 20/7, bà ở lại đám tang và tiếp xúc với BN 456 và nhiều người khác.

6h sáng ngày 20/7, bà cùng chồng đưa tang về quê tại thị trấn Nam Phước, đến 12h về nhà bằng ô tô riêng.

Ngày 21/7, bà ở nhà buổi sáng, lúc 16h bà đến bán thuốc tại ngã tư thôn Chiêm Sơn (xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên), có vài người đến mua thuốc.

Từ ngày 22 đến 30/7, bà ở nhà và bán quầy thuốc thú y. Trong thời gian này, tại quầy thuốc ngã Tư - thôn Chiêm Sơn ngoài khách mua thuốc, bà có tiếp xúc với người bán quầy gần bên là chị Đ. và vợ chồng Q.

Buổi sáng, bà đi chợ Đình và chợ huyện (gần cầu Chìm). Khi bà có triệu chứng sốt nhẹ, đau mỏi người thì có đi mua thuốc tại quầy thuốc tây gần nhà anh L., có tiếp xúc với người bán thuốc, rồi về nhà.

Lúc 16h chiều 30/7, bà đến nhà chồng có tiếp xúc với ba mẹ chồng.

Khoảng 13h ngày 3/8, bà cùng chồng đi xét nghiệm, rồi về nhà. Đến 16h, bà được BV báo kết quả Test nhanh nghi ngờ, nên được đưa đi cách ly tập trung tại khu cách ly Trung tâm Y tế Duy Xuyên.

Hiện BN tỉnh táo, tiếp xúc tốt.

BN 717 (SN 1976, nữ, trú tổ 11, khối phố Xuyên Tây, thị trấn Nam Phước).

Lúc 10h ngày 17/7, bà cùng với chồng ra dự đám tang tại xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng), có tiếp xúc với BN 456. Đến 14h, bà về nhà tại địa chỉ tổ 11, có tiếp xúc với hàng xóm.

Khoảng 9h ngày 19/7, bà ra lại đám tang cùng chồng và con tiếp xúc với những người trong đám tang, đến 17h bà cùng chồng về lại nhà.

Khoảng 6h ngày 20/7, bà đi lên nhà thờ Tộc Huỳnh Công, rồi đi theo đám ma ra khu Nghĩa của thị trấn Nam Phước để chôn cất người thân, có tiếp xúc với những người trong đám ma. Sau đó, bà theo cùng đám ma ra lại xã Hòa Tiến bằng ô tô, đến trưa thì về lại nhà.

Ngày 21/7, bà đi chợ Đình (thị trấn Nam Phước) vào buổi sáng để mua thức ăn, lúc 10h đi đến UBND thị trấn Nam Phước để nộp tiền có tiếp xúc với 2-3 nhân viên Ngân hàng Chính sách, rồi bà về nhà.

Những ngày sau đó, bà ở tại địa phương, làm nghề nông, chỉ tiếp xúc với hàng xóm, do trong người có dấu hiệu sốt, cảm cúm nên có mua thuốc uống và tiếp xúc với người bán thuốc dạo.

Ngày 30/7, bà có đến Trạm Y tế thị trấn Nam Phước để khai báo y tế.

Những ngày tiếp theo, bà ở tại nhà và làm công việc bình thường, tiếp xúc với hàng xóm.

Đến 15h ngày 3/8, bà cùng chồng và con đi xét nghiệm, đến tối được BV báo kết quả test nhanh nghi ngờ nên được đưa đi cách ly tập trung tại khu cách ly Trung tâm Y tế Duy Xuyên. Hiện BN Tỉnh táo, tiếp xúc tốt.

21 ca mắc Covid-19 mới ở Đà Nẵng di chuyển phức tạp

Trong lịch trình 21 bệnh nhân Đà Nẵng vừa công bố, các ca này có lịch trình di chuyển nhiều nơi như đi siêu thị, đi lễ nhà thờ, đi ăn, dự đám cưới, sinh nhật, đến bệnh viện..

Trong đó, một số ca di chuyển nhiều như BN 652, nữ tên T.T.H.T (SN 1982, Tổ 15, phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) là giáo viên tại trường mầm non Búp Sen Vàng ở phường Hoà Hiệp Bắc.

Những người trong gia đình có tiếp xúc gần với bệnh nhân: bố chồng là N.B, mẹ chồng là T.T.T, chồng là N.T (1983), em rể là T.Q.L, em chồng là N.T.T và hai người con của em chồng.

Ngày 21/7, bệnh nhân dùng xe máy đưa chồng đến khám và nhập viện tại Khoa Nội Thận - Nội tiết, BV Đà Nẵng.

Từ ngày 21/7 đến 23/7, bệnh nhân ở tại Bệnh viện Đà Nẵng chăm sóc chồng và không về nhà. Bệnh nhân có đi mua đồ ăn ở đường Quang Trung, phường Thạch Thang nhưng không nhớ rõ tên quán.

Khoảng 8h ngày 24/7, bệnh nhân về nhà, rồi đi làm tại trường mầm non Búp Sen Vàng.

Nhân viên y tế quận Sơn Trà lấy mẫu xét nghiệm người dân khu cách ly

Khoảng 17h ngày 25/7, bệnh nhân đi thăm bà ngoại là T.T.R tại Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu. Tối cùng ngày, đến nhà anh trai tham dự sinh nhật và có tiếp xúc với anh trai là T.T.L (1980) và chị dâu là N.T.C (1984) cùng 10 người khác (không rõ thông tin) rồi về nhà.

Chiều 26/7, bệnh nhân tham dự đám cưới ở nhà hàng Biển Xanh tại khu dân cư văn hoá biển Kim Liên, phường Hòa Hiệp Bắc và có tiếp xúc với 20 đồng nghiệp (chỉ nhớ được hai giáo viên ngồi bênh cạnh mình là T và H).

Ngày 27/7, bệnh nhân tiếp tục làm việc tại Trường mầm non Búp Sen Vàng sau đó về nhà. Ngày 28/7, chỉ ở nhà, chỉ tiếp xúc với những người trong gia đình và không đi đến nơi khác.

Khoảng 14h ngày 29/7, bệnh nhân được em rể là T.Q.L đưa bằng xe máy đến Trạm Y tế phường Hoà Hiệp Bắc để khai báo y tế.

BN 653 nữ, tên T.T.P.L. (SN 1986, đường Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê) là nhân viên Khoa dược, BV Phụ sản - Nhi Đà Nẵng.

Ngày 18/7, bệnh nhân đi chấm thầu tại phòng thông tin thuốc BV Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng. Trong phòng có T.A.V và Đ.T.C.U (cùng thường trú tại đường Lê Hồng Phong, quận Hải Châu)

Ngày 19/7, bệnh nhân có đi đến những địa điểm sau: 7h30 đến 8h30, đi lễ nhà thờ Tam Tòa, đường Trần Cao Vân, phường Tam Thuận; 14h đến 17h, bệnh nhân đi chấm thầu tại phòng thông tin thuốc BV Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng. Trong phòng có T.A.V, Đ.T.C.U và N.T.T.T (thường trú tại đường Phan Bá Phiến, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà).

Ngày 21/7, bệnh nhân có đi đến những địa điểm sau: Từ 17h đến 17h30, đi lấy cao răng tại Phòng khám nha Khoa Lâm Thanh Phong II, đường Nguyễn Tất Thành, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê.

Từ 18h đến 19h đi làm móng tay tại tiệm tóc Thu đường Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê.

Từ ngày 20/7 đến 24/7 đi làm tại BV Phụ sản - Nhi Đà Nẵng. Bệnh nhân có đi đến những phòng sau: Phòng thống kê, phòng thông tin thuốc, kho hóa chất.

Ngày 25/7, bệnh nhân chấm thầu tại phòng thông tin thuốc BV Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng cùng N.T.T.T.

Ngày 26/7, bệnh nhân có đi đến những địa điểm sau: Mua bánh mì tại tiệm bánh mì Đồng Tiến (số 206 -208 Quang Trung, phường Thanh Bình, quận Hải Châu.

Từ 7h30 đến 9h đi lễ nhà thờ Tam Tòa đường Trần Cao Vân, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê.

Ngày 27/7, bệnh nhân có triệu chứng ho. Buổi sáng cùng ngày, bệnh nhân có mua bánh mì tại tiệm bánh mì Đồng Tiến (số 206 -208 Quang Trung, phường Thanh Bình).

Từ ngày 27/7 đến 31/7, bệnh nhân chỉ đi làm tại BV Phụ sản - Nhi Đà Nẵng. Bệnh nhân có đi đến những phòng sau: Phòng thống kê, kho hóa chất, tiệm thuốc của BV Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng. Có ghé nhà chị ruột T.T.P.L, thường trú tại đường Ung Văn Khiêm, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn (không nhớ ngày), tại đây bệnh nhân không vào nhà, chỉ đứng ngoài cửa để lấy đồ.

Ngày 31/7, bệnh nhân chấm thầu tại phòng thông tin thuốc BV Phụ sản - Nhi Đà Nẵng.

Ngày 1/8, bệnh nhân chấm thầu tại phòng thông tin thuốc BV Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng.

Ngày 2/8, buổi sáng bệnh nhân ở nhà, chiều lên BV Phụ sản - Nhi Đà Nẵng để lấy xét nghiệm dịch hầu họng. Sau khi lấy mẫu xong, bệnh nhân có ghé đổ xăng tại cây xăng gần BV, tại cây xăng chỉ có 1 nhân viên bán xăng (không nhớ tên cây xăng). Trên đường về nhà bệnh nhân có mua đồ tại siêu thị VinMart gần trường Hoàng Diệu, đường Trần Cao Vân, quận Thanh Khê.

Ngày 3/8, bệnh nhân đi làm tại phòng thống kê Khoa dược BV Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng. Chiều có qua kho hóa chất nói chuyện với N.T.T.T (thường trú tại đường Hoàng Công Chất, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn).

Buổi trưa hàng ngày đi làm bệnh nhân có về nhà chị ruột T.T.P.U (thường trú tại đường Mỹ Đa Tây 2, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn). Tại đây bệnh nhân chỉ tiếp xúc với chị ruột.

BN 657, nữ, tên L.T.L.H (SN 1972, đường Hà Đặc, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) giáo viên trường mầm non Trúc Quỳnh ở phường An Hải Bắc sống cùng chồng là P.P.P (1964) và con là P.L.M.N (2005).

Ngày 20/7, bệnh nhân về nhà bố chồng tổ chức đám giỗ cho mẹ chồng tại đường Lý Tự Trọng, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, tiếp xúc với những người trong gia đình nhà chồng.

Khoảng 10h cùng ngày, đi làm tại Trường mầm non Trúc Quỳnh, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, tiếp xúc với đoàn kiểm tra gồm T.V.C, N.T.C.V, P.T.H. Sau đó bệnh nhân trở về nhà bố chồng.

Ngày 21/7, bệnh nhân tiếp tục đi làm tại trường mầm non Trúc Quỳnh và về nhà tại đường Hà Đặc, không đi đến nơi nào khác.

Ngày 22/7, tiếp tục đi làm tại trường mầm non Trúc Quỳnh. Khoảng 16h30 cùng ngày, đến Khoa Nội tổng hợp, BV Đà Nẵng chở bố chồng về nhà tại đường Lý Tự Trọng, sau đó về nhà.

Khoảng 8h30 ngày 23/7, bệnh nhân đi chợ Phước Mỹ, quận Sơn Trà sau đó tiếp tục đi làm tại trường mầm non Trúc Quỳnh.

Ngày 24/7, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng mệt mỏi nên xin phép nghỉ ở nhà và tiếp xúc với chị chồng là P.T.T (bệnh nhân số 510), người này chăm sóc bố chồng của bệnh nhân ở Khoa Nội tổng hợp, BV Đà Nẵng. Sau đó khoảng 15h, bệnh nhân tiếp tục đi làm tại trường mầm non Trúc Quỳnh, tiếp xúc với hai người là T.T.Q.N và T.T.Q.T và về nhà.

Tối ngày cùng ngày, bệnh nhân đến nhà bố chồng, tiếp xúc với em chồng là P.T.T.N (bệnh nhân số 595) và chị chồng (bệnh nhân số 510).

Khoảng 16h ngày 25/7, bệnh nhân đi chợ Phước Mỹ, quận Sơn Trà, có ghé qua cửa hàng bé T để mua hàng rồi đi về nhà.

Ngày 26/7 và 27/7/2020, bệnh nhân chỉ ở nhà, không đi đến nơi khác. Ngày 28/7, bệnh nhân cùng chống đến Trạm y tế phường An Hải Bắc để khai báo y tế rồi về tự cách ly ở nhà.

Nguy cơ cao từ chuyến bay Đà Nẵng - Hà Nội có 6 người nhiễm Covid-19 Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chiều nay (5/8) chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Hà Nội phiên thứ 46.

Lê Bằng - Hồ Giáp