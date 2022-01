Cổng thông tin điện tử Công an TP.HCM đề cập rõ, không có căn cứ chứng minh việc ông Võ Hoàng Yên đưa ra thông tin gian dối để bà Nguyễn Phương Hằng tin tưởng giao tiền.

Cổng thông tin điện tử Công an TP.HCM vừa phát đi thông báo về việc “không khởi tố vụ án hình sự đối với đơn của bà Nguyễn Phương Hằng tố giác ông Võ Hoàng Yên có hành vi lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Ông Võ Hoàng Yên và bà Nguyễn Phương Hằng

Nội dung thông báo cho biết, ngày 3/1 cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với đơn tố giác về tội phạm của bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, ngụ đường Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM) đối với ông Võ Hoàng Yên (SN 1975, ngụ thôn 3, xã Gia An, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận).

Đến ngày 10/1, Viện KSND TP.HCM đã có kết luận quyết định không khởi tố vụ án hình sự của cơ quan CSĐT Công an TP.HCM là có căn cứ, đúng pháp luật.

Đầu tháng 3/2021, bà Nguyễn Phương Hằng gửi đơn đến cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tố giác ông Võ Hoàng Yên cùng đồng phạm có hành vi lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bà Hằng cho biết, trong thời gian quen biết Võ Hoàng Yên, ông này giới thiệu mình là lương y đang hoạt động khám chữa bệnh. Biết ông Yên đang cần tiền để xây dựng, sửa chữa chùa và làm từ thiện nên bà Hằng đã tự nguyện đưa cho ông này hơn 183 tỷ đồng, trong đó có 60 tỷ đồng tiền mặt, đưa không có giấy tờ và người chứng kiến.

Sau đó, bà Hằng nghi vấn ông Yên không minh bạch trong việc làm từ thiện nên đã làm đơn tố cáo đến cơ quan CSĐT Công an TP.HCM.

Thông tin chính thức phát đi từ Công an TPHCM cho biết, quá trình điều tra đến nay, không có căn cứ chứng minh việc ông Yên đưa ra thông tin gian dối để bà Hằng tin tưởng mà giao tiền; cũng không có căn cứ chứng minh việc ông Yên sử dụng số tiền vào mục đích bất hợp pháp, gian dối nhằm chiếm đoạt. Do đó, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác định việc bà Hằng tố cáo không có dấu hiệu tội phạm.

Sau diễn biến tố cáo ông Võ Hoàng Yên, bà Nguyễn Phương Hằng từng làm “dậy sóng” cộng đồng với những buổi livestream có lượt theo dõi khủng.

Ban đầu, bà tố giác ông Yên rồi tiếp tục “gọi tên” thêm rất nhiều người, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác trong chuyện đời tư, hoạt động từ thiện…

Từ những phát ngôn trên mạng xã hội của bà Hằng, có nhiều cá nhân đã tố cáo bà đến Công an TP.HCM, Công an tỉnh Bình Dương…

Ngược lại, bà Hằng cũng tố cáo rất nhiều người tại cơ quan công an nhiều tỉnh thành, TP.

Đến nay, từng vụ việc đang được cơ quan công an các địa phương thụ lý xác minh, làm rõ, sẽ có kết quả điều tra trong thời gian sắp tới.

Không khởi tố vụ án hình sự bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo ‘thần y’ Võ Hoàng Yên Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM có thông báo trả lời những người liên quan trong vụ việc bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo ông Võ Hoàng Yên.

Trang Nguyễn