Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 12, tại An Nhơn (Bình Định) đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9, tại Hòa Phú (Phú Yên) có gió giật cấp 8.

Vị trí tâm bão lúc 6 giờ sáng nay ở vào khoảng 12.3oN; 110.1oE, ngay trên vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận.

Sức gió mạnh nhất cấp 8-9 (60-90km/h), giật cấp 12. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 15km/h.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km, đi vào đất liền các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận sau đó suy yếu thành ATNĐ.

Đến 16 giờ ngày 10/11, vị trí tâm ATNĐ ở trên khu vực Nam Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Bão số 12 đang áp sát Bình Định - Ninh Thuận.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 4 giờ ngày 11/11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở trên khu vực phía Đông Campuchia. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên) từ vĩ tuyến 11,0 đến 15,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 112,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Vùng biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 12, biển động rất mạnh, sóng biển cao 4-6m.

Trên đất liền các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; vùng ven biển cấp 8, giật cấp 10. Các tỉnh Quảng Ngãi và Ninh Thuận có gió giật cấp 6-7.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 kết hợp với không khí lạnh nên từ nay đến ngày 12/11, ở các tỉnh từ Quảng Trị đến phía Bắc Khánh Hòa có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt, có nơi trên 450mm; Quảng Bình, phía Nam Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên có lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt.

Ảnh: NCHMF

Sau khi bão số 12 đổ bộ, một cơn bão mới tiếp tục vào Biển Đông và gây mưa lớn cho Trung Bộ trong các ngày 14-16/10.

BCĐ TƯ về phòng chống thiên tai yêu cầu các tỉnh, thành phố cùng bộ, ngành và cơ quan chức năng, tập trung thực hiện các biện pháp ứng phó với 2 cơn bão.

Đối với tuyến biển, lực lượng chức năng bằng mọi biện pháp thông báo, hướng dẫn cho tàu thuyền còn hoạt động trong khu vực nguy hiểm khẩn trương di chuyển, tránh trú đảm bảo an toàn.

Địa phương chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, kể cả các tàu thuyền đã neo đậu tại khu vực tránh trú và cần lưu ý đối với các tàu vận tải biển, tàu vãng lai neo đậu ở các cửa sông đề phòng lũ lớn.

Trên đất liền, đơn vị chức năng tổ chức chằng chống nhà cửa, chặt tỉa cành cây, có phương án đảm bảo an toàn cho người dân tại các nhà cao tầng, nhất là các nhà kính dễ xảy ra rủi ro khi bão đổ bộ.

Các tỉnh, thành phố ven biển thông tin đầy đủ, kịp thời cho khách du lịch, nhất là khách quốc tế về diễn biến của bão. Trong thời gian bão đổ bộ, du khách cần được khuyến cáo hạn chế di chuyển hoặc ra đường khi không cần thiết.

Mộc Miên