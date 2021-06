Để ứng phó bão số 2, các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình đã cấm biển. Hà Nội cũng lên kế hoạch ứng phó với việc ngập úng, đảm bảo an toàn cho kỳ thi lớp 10 THPT.

Lúc 19h, vị trí tâm bão số 2 cách Thái Bình khoảng 168km, Nam Định khoảng 190km, Ninh Bình khoảng 195km, Thanh Hóa khoảng 200km.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 22km/h.

Đến 4h ngày 13/6, vị trí tâm bão ở khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc; 106,2 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển ven bờ từ Hải Phòng đến Nghệ An. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo hướng đi của bão số 2. Ảnh: NCHMF

Trong 12 đến 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào đất liền và ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh/thành phố khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau đó là một vùng áp thấp.

Dự báo, từ nay đến hết ngày mai, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông với tổng lượng mưa phổ biến 80-150mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 150-250mm/đợt, có nơi trên 350mm/đợt.

Mưa lớn ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có khả năng kéo dài hết ngày 14/6.

Do ảnh hưởng của rìa phía Tây cơn bão nên trong đêm nay và sáng mai ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có nguy cơ cao xảy ra dông, lốc, sét và gió giật mạnh.

Đảm bảo an toàn kỳ thi lớp 10 ở Hà Nội

Theo báo cáo của Văn phòng thường trực BCĐ Trung ương về phòng chống thiên tai, tính đến 18h hôm nay, các đơn vị đã thông báo, hướng dẫn, kiểm đếm tổng số 54.673 phương tiện/235.111 người, trong đó hoạt động trên biển 2.082 phương tiện/11.855 người, neo đậu tại các bến và khu vực khác 52.591 phương tiện/222.896 người.

Qua báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Ban Chỉ huy PCT&TKCN các tỉnh, hiện nay còn 267 tàu còn hoạt động ở Vịnh Bắc Bộ (thuộc khu vực nguy hiểm) và đang di chuyển vào bờ.

Hiện đã có 5 tỉnh tổ chức cấm biển là Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình.

Các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình đã kêu gọi, sơ tán được 7.407 người trên các chòi canh.

Trong hôm nay, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP Hà Nội đã có công điện về chủ động ứng phó với bão.

Theo đó, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội triển khai phương án tiêu thoát nước đô thị, đặc biệt là các quận nội thành. Các Công ty thuỷ lợi chủ động vận hành linh hoạt hệ thống công trình thủy lợi để tiêu nước các khu vực trũng thấp...

Các chủ đầu tư chỉ đạo các đơn vị thi công kiểm tra, rà soát các công trình đang thi công, thiết bị thi công (cầu tháp, máy móc thi công..) bảo đảm an toàn cho công trình, an toàn cho người và phương tiện, tránh để tình trạng mất an toàn trong trường hợp có mưa, bão.

Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh tổ chức lực lượng ứng trực, kịp thời giải tỏa cây đổ khi có mưa to, gió lớn, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản; không làm ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của nhân dân…

UBND TP cũng đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm tra các trọng điểm xung yếu tại các khu vực liên quan tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT, chủ động ứng phó kịp thời với mọi diễn biến của bão, đảm bảo an toàn công tác kỳ thi và an toàn tuyệt đối cho thí sinh, các giáo viên, cán bộ, lực lượng tham gia kỳ thi.

UBND TP lưu ý Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh các quận, huyện, thị xã có phương án ứng phó cụ thể với tình hình bất thường của thời tiết mưa giống trong các buổi thi.

Các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình để rà soát phương tiện, sẵn sàng triển khai ứng phó, cứu hộ, cứu nạn trong tình huống mưa bão có thể xảy ra.

Hương Quỳnh