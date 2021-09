Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã bắt quả tang 17 người đang hát karaoke dù đã có chỉ đạo dừng hoạt động từ 0h ngày 3/9 cho đến khi có thông báo mới.

Ngày 20/9, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, tối 19/9, Công an thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên kiểm tra hành chính quán karaoke Đại Thắng, do ông Nguyễn Văn Đại (33 tuổi) làm chủ, phát hiện cơ sở này hoạt động bất chấp quy định dừng hoạt động của UBND tỉnh.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng công an bắt quả tang 4 nam, 4 nữ tụ tập tại phòng VIP 1 và 5 nam, 4 nữ khác ở phòng VIP 2. Tổ công tác đã đưa những người liên quan về trụ sở và lập biên bản vụ việc.

Nhóm người có hành vi hát karaoke giữa mùa dịch Covid-19. Ảnh Công an Vĩnh Phúc

Hiện Công an huyện Bình Xuyên đang củng cố hồ sơ để tham mưu, xử lý Nguyễn Văn Đại (33 tuổi) về hành vi không thực hiện quyết định tạm đình chỉ kinh doanh để phòng chống dịch Covid-19.

Ngoài ra, 17 người khác cũng bị xem xét xử phạt vì vi phạm quy định phòng chống dịch.

Trước đó, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ra yêu cầu dừng tất cả hoạt động karaoke, vũ trường, massage, quán bar, các lễ hội tập trung đông người, từ 0h ngày 3/9 cho đến khi có chỉ đạo mới.

