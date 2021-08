Các phường trên địa bàn Đà Nẵng phải làm thêm giờ để kịp cấp mẫu giấy đi đường mới cho người dân.

Từ 12h trưa nay (6/8), Đà Nẵng áp dụng mẫu giấy đi đường mới, thay cho mẫu cũ. Mẫu giấy đi đường mới phải có xác nhận của cơ quan thẩm quyền.

Theo ghi nhận của VietNamNet, chiều 6/8, vẫn còn nhiều người dân, đại diện doanh nghiệp đến trụ sở UBND các phường ở Đà Nẵng xin cấp giấy đi đường mới.

Để kịp cấp giấy đi đường mới cho người dân và doanh nghiệp các phường ở Đà Nẵng huy động toàn bộ cán bộ làm thêm giờ.

Cảnh sát kiểm tra giấy đi đường của người dân trưa 6/8

Ông Lê Thành Quyết, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu) cho biết, từ khi UBND TP Đà Nẵng ban hành công văn hướng dẫn thay đổi mẫu giấy đi đường mới vào chiều 4/8, phường này đã triển khai ngay kế hoạch thực hiện.

Để đáp ứng được nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, phường đã huy động toàn bộ cán bộ, công chức tham gia triển khai cấp giấy đi đường đồng thời nhờ một số giáo viên các trường công lập trên địa bàn tham gia.

Ông Quyết cho biết trong ngày 5/8, cán bộ phường phải làm việc đến hơn 23h30 để giải quyết hồ sơ xin cấp giấy đi đường. Đến trưa 6/8, phường đã cấp hơn 5.000 giấy đi đường cho người dân và doanh nghiệp.

Rất đông người dân đến trụ sở UBND phường Hòa Minh làm mẫu giấy đi đường mới

Trong khi đó, ông Bùi Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu) cho biết, trên địa bàn có hơn 56.000 dân và khoảng 650 doanh nghiệp, chính vì thế số lượng cấp mới rất lớn.

“Chúng tôi phải huy động toàn bộ cán bộ tập trung cấp giấy đi đường mới cho người dân. Hôm qua làm việc đến hơn 23h mọi người mới rời trụ sở phường. Đến nay phường đã cấp hơn 3.000 giấy đi đường”, ông Hải thông tin.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP chiều 5/8, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho hay, việc mới triển khai cấp giấy đi đường sẽ không tránh khỏi khó khăn lúc đầu. Ông Quảng đề nghị các đơn vị phối hợp chặt chẽ để đảm bảo đúng tiến độ.

Trước đó, ngày 4/8, UBND TP Đà Nẵng ban hành mẫu giấy đi đường mới. Cụ thể, thẩm quyền cấp mẫu giấy đi đường mới gồm: Thủ trưởng cơ quan, công sở nhà nước cấp và xác nhận giấy đi đường đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc cơ quan của mình.

Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp xác nhận giấy đi đường đối với người lao động làm việc tại các DN trong các khu công nghiệp và khu công nghệ cao; UBND phường, xã xác nhận giấy đi đường của các trường hợp còn lại được phép ra ngoài theo quy định của Chỉ thị 05.

Công an TP Đà Nẵng đã ban hành công văn hướng dẫn các điểm chốt và lực lượng tuần tra việc kiểm tra, xử lý các trường hợp ra ngoài khi không cần thiết.



Theo đó, 10 trường hợp được phép qua các chốt kiểm soát gồm: xe cứu thương, xe cứu hỏa, xe công an đang thực thi nhiệm vụ; xe có phù hiệu ưu tiên; đoàn xe tang; người mang trang phục Công an, quân đội hoặc xuất thẻ ngành Công an, quân đội; thẻ nhà báo hoặc giấy giới thiệu của cơ quan chủ quản; giấy đi đường (loại 1 dấu) đối với cán bộ các cơ quan Đảng, chính quyền của Trung ương, địa phương; giấy đi đường (loại 2 dấu) đối với các trường hợp còn lại; giấy đi chợ (đúng thời gian và cung đường đến chợ được ghi trên phiếu); giấy mời tiêm vắc-xin; giấy hẹn tái khám chữa bệnh; lịch chạy thận và một số trường hợp cấp bách khác; giấy mời, giấy triệu tập đương sự đối với các vụ án, vụ việc cấp thiết phải xử lý, không thể trì hoãn được.

Hồ Giáp