Công an tỉnh An Giang đã bắt tạm giam thêm 2 đối tượng tổ chức cho nhóm bệnh nhân 1440, 1451 nhập cảnh vào Việt Nam.

Chiều 9/1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa thi hành lệnh bắt tạm giam hai đối tượng Trương Chí Tài (30 tuổi) và Lê Văn Dinh (31 tuổi, cùng ngụ huyện An Phú) để điều tra về hành vi “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”, liên quan đến bệnh nhân 1440.

Công an đọc lệnh bắt giam nghi phạm Tài. Ảnh: Nghiêm Túc

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố hai đối tượng Tài và Dinh. Đến nay, sau khi hai đối tượng này hoàn thành cách ly, công an tống đạt lệnh bắt tạm giam.

Nghi phạm Dinh nghe đọc lệnh bắt tạm giam. Ảnh: Nghiêm Túc

Theo điều tra, Phan Phi Hùng (42 tuổi, ngụ huyện An Phú), đứng ra móc nối với Tài, Dinh, cùng Phạm Thanh Hập (26 tuổi), Trang Văn Út (32 tuổi) và các đối tượng ở Campuchia để đưa nhóm bệnh nhân 1440 nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Sau khi nhóm bệnh nhân 1440, 1451, 1452, 1453 vượt sông nhập cảnh trái phép về Việt Nam được Hùng sắp xếp đưa lên xe chở đi Long An và TP.HCM...

