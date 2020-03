Hàng trăm người mang đồ đến xin tiếp tế cho con trong khu cách ly ở kí túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM trưa nay. Lực lượng chức năng phải mướt mồ hôi làm việc.

Cổng khu cách ly ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM sáng nay dán thông báo, theo chỉ đạo của Sở Y tế TP.HCM, không nhận hàng hóa của thân nhân gửi vào.

Các lực lượng trong đội bảo vệ khu cách ly liên lục phát loa, người dân chỉ nên mang khẩu trang, thuốc, đồ dùng phụ nữ đến cho người thân.

Dù vậy, lượng người mang thau, chăn màn, nệm, móc quần áo, đồ chà nhà vệ sinh… đến tiếp tế cho người cách ly vẫn mỗi lúc một đông. Họ đứng ở khắp cổng ra vào, tràn ra cả đường đi mặc trời Sài Gòn nắng chang chang.

Thông báo không nhận đồ tiếp tế

Ông Hoàng, 60 tuổi, ở huyện Củ Chi, TP.HCM có 2 cháu trở về từ Mỹ.

4h sáng, ông chạy xe từ Củ Chi xuống Thủ Đức mang theo móc phơi quần áo, giấy vệ sinh, khẩu trang, thau giặt đồ, đồ chà nhà vệ sinh… đến tiếp tế cho cháu.

Đến nơi, ông Hoàng mới biết tin khu cách ly không nhận hàng từ ngoài vào.

Nhiều người vẫn đội nắng mang đồ đến cho người thân bị cách ly

Một chiến sĩ công an (xin giấu tên) trong đội bảo vệ ở khu cách ly thông tin, những ngày qua, rất nhiều thân nhân mang đồ dùng đến tiếp tế cho con cháu nên đã tạo ra cảnh đông đúc trước cổng khu cách ly.

Để đảm bảo an ninh UBND thị xã Dĩ An, Bình Dương đã cử thêm lực lượng công an, dân quân đến hỗ trợ.

Có người mang nệm đến cho con

"Một số gia đình muốn con mình được sống đầy đủ, tiện nghi hơn so với trong khu cách ly. Ngoài ra một số bạn trẻ, tuổi mới lớn có những phản ứng, đòi hỏi....Tuy nhiên, khi được động viên, phân tích, các em đều vui vẻ chấp hành các điều kiện của khu cách ly", chiến sĩ công an nói.

Người tiếp tế đứng kín cổng khu cách l

"Trong khu cách ly, đội ngũ y tế, lực lượng hậu cận, bảo vệ rất chu đáo. Đồ ăn, nước uống, khẩu trang, nước rửa tay có đầy đủ, đảm bảo dinh dưỡng nên mong người thân đừng lo.

Khi đón kiều bào về nước, nhà nước ta đã tính hết các phương án, tạo điều kiện tốt nhất cho người cách ly. Mong các ông bố bà mẹ chỉ nên mang đồ dùng thật sự cần thiết", chiến sỹ công an nhắn nhủ.

Xe ô tô chở đồ tiếp tế xếp hàng dài ngoài đường

Từ nệm, đồ chà nhà vệ sinh, móc phơi đồ... đều được mang đến tiếp tế

Giữa trưa nắng, lượng người đến đứng trước cổng khu cách ly ngày càng đông

Vì chờ quá lâu mà không mang được đồ vào cho con, nhiều người phản ứng. Lực lượng bảo vệ đã phải đứng ra giải thích

Du học sinh đứng bên trong chờ nhận đồ tiếp tế

Các ông bố bà mẹ đứng chờ, mong được nhìn thấy con từ xa và gửi đồ dùng cho con

Họ liên tục đến sát cổng, hy vọng mong được mang đồ dùng vào

Cảnh nhốn nháo diễn ra khi ai cũng muốn gửi được đồ vào bên trong

Các thùng đồ to, dán cẩn thận... buộc phải mang về vì khu cách ly không nhận tiếp tế

Mang cả quạt máy tới chờ trước cổng khu ký túc xá, hy vọng mang vào được cho con em



Sở Y tế TP.HCM sáng nay cho biết, tính đến 8h, TP.HCM có 30 người mắc Covid-19, trong đó 3 người khỏi bệnh, xuất viện, còn 27 trường hợp đang điều trị trong tình trạng sức khỏe hiện ổn định, tiếp tục theo dõi. Tổng số trường hợp đang được cách ly tại khu cách ly tập trung của TP là 8.476 trường hợp, trong đó nhiều nhất là tại khu cách ly tập trung ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM - Thủ Đức với 6.218 trường hợp...

Không được xin xỏ cách ly gần nhà, không cần phải tiếp tế đồ ăn Thông báo cho người cách ly cần tuân thủ quy định, không để người thân thăm nom, động viên họ không cần tiếp tế lương thực - Thượng tướng Trần Đơn yêu cầu các đơn vị quân đội.

T.Tùng - Tú Anh