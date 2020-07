Trước khi nhập viện, ông D. đã đến dự tiệc cưới tại nhà hàng nằm trên đường 2/9 phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu.

Trưa nay, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng có thông tin về kết quả điều tra, giám sát bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19.

Theo đó, bệnh nhân này tên T.V.D (SN 1963, ngụ phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) sống chung với vợ và con gái. Trong vòng 1 tháng gần đây, bệnh nhân ở Đà Nẵng, không đi ra ngoại tỉnh.

Ngày 7/7, bệnh nhân đến chăm mẹ ruột (trú tại phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn) tại Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn. Ngày 10/7, mẹ ông D. chuyển Bệnh viện Đà Nẵng để tiếp tục điều trị.

Bệnh viện C Đà Nẵng nơi ông D. đến thăm khám

Ngày 16/7, ông D. đến tầng 5, khoa Can thiệp tim mạch - Trung tâm Tim mạch (Bệnh viện Đà Nẵng) để chăm sóc mẹ.

Ngày 17/7, bệnh nhân từ bệnh viện Đà Nẵng trở về nhà, lúc này bệnh nhân có dấu hiệu sốt, cảm giác hơi mệt. Tối cùng ngày, đến nhà bà con tại đường Nguyễn Lương (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) để dự tiệc.

Trưa ngày 18/7, người này đi đám cưới tại trung tâm tiệc cưới và hội nghị For You Palace nằm trên đường 2/9 (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu). Đến sáng 20/7, ông D. sốt, ho, đàm nhiều nên đến khám tại Bệnh viện C Đà Nẵng và được chẩn đoán viêm phổi do vi trùng không phân loại nơi khác. Sau đó được nhập viện vào Khoa Nội hô hấp.

Tại bệnh viện, bệnh nhân được Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Kết quả xét nghiệm sàng lọc lần 1 ngày 23/7 cho thấy ông D. dương tính SARS-CoV-2. Ở lần xét nghiệm thứ 2 kết quả tiếp tục dương tính.

Trong đêm 23/7, ngành y tế đã tiến hành gửi mẫu vào Viện Pasteur Nha Trang thực hiện và cho kết quả dương tính SARS-CoV-2 vào sáng ngày 24/7.

Hiện nay, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP tiếp tục gửi mẫu đến Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ để xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2.

Theo chỉ đạo của Bộ Y tế, tiếp tục chờ kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để công bố dịch.

Sở Y tế Đà Nẵng đã phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, xác minh bệnh nhân và tất cả những người tiếp xúc gần. Kết quả đã lấy mẫu xét nghiệm 103 tất cả âm tính với Covid-19.

Đồng thời phun hóa chất khử khuẩn tại bệnh viện C, Trung tâm tim mạch - bệnh viện Đà Nẵng.. Xây dựng phương án phong tỏa bệnh viện C Đà Nẵng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Hiện nay, bệnh nhân đã được chuyển sang bệnh viện Đà Nẵng để điều trị.

Hồ Giáp