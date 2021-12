Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã chi hơn 7,5 tỷ đồng mua kit test của Công ty CP Công nghệ Việt Á, trong đó có lần mua với giá 525 nghìn/bộ.

Ông Nguyễn Văn Hương, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An xác nhận, có việc ký 2 hợp đồng mua sắm các mặt hàng hóa chất, sinh phẩm y tế với Công ty CP công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) trong năm 2021.

Theo hồ sơ, UBND tỉnh Nghệ An đã 2 lần phê duyệt quyết định mua sắm các mặt hàng hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế cho Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Theo đó, bệnh viện đã chi hơn 7,5 tỷ đồng để mua sinh phẩm chẩn đoán SARS-CoV-2 từ Công ty Việt Á.

Cụ thể, ngày 8/1, ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ký công văn về việc đồng ý chủ trương mua sắm các mặt hàng hóa chất, sinh phẩm, vật tư tiêu hao cho Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, phục vụ công tác xét nghiệm, điều trị Covid-19, bao gồm 11 mặt hàng. Tổng kinh phí tối đa không quá 7,2 tỷ đồng.

Đến ngày 25/1, ông Bùi Đình Long ký quyết định duyệt danh mục và kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng các mặt hàng trên.

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An chi hơn 7,5 tỷ đồng tiền mua kit test của Công ty Việt Á. Ảnh: Quốc Huy

Tổng số tiền gói thầu là hơn 7,1 tỷ đồng, hình thức lựa chọn nhà thầu là mua sắm trực tiếp, thời gian thực hiện hợp đồng trong quý I/2021. Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An giao bên mời thầu là Giám đốc Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An thực hiện.

Trong gói thầu này, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An chi 6,3 tỷ đồng để mua bộ sinh phẩm chẩn đoán SARS-CoV-2 do Công ty Việt Á sản xuất. Đơn giá mỗi bộ là 525.000 đồng.

Tiếp đến ngày 17/9, ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tiếp tục ký công văn đồng ý chủ trương để Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An làm các thủ tục mua sắm 13 mặt hàng vật tư y tế, hóa chất phục vụ công tác khám, chữa bệnh, phòng chống dịch Covid-19 năm 2021-2022, với tổng số tiền không quá 8,1 tỷ đồng.

Ngày 26/10, ông Long ký quyết định về việc phê duyệt danh mục, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng các danh mục nói trên cho Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An gồm 8 mặt hàng, với số tiền hơn 6,9 tỷ đồng.

Tổng số tiền của 2 hợp đồng giữa Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An ký mua vật tư y tế từ Công ty Việt Á là hơn 14 tỷ đồng, trong đó có hơn 9,2 tỷ đồng dùng để mua kit test chẩn đoán Covid-19 bằng RT-PCR. Số tiền còn lại dùng để mua khẩu trang y tế, quần áo bảo hộ 1 lần, tấm che mặt, môi trường vận chuyển vi rút, túi bóng có gờ...

Phương thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu theo quy trình rút gọn, hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 4 tháng kể từ ngày 8/9/2021. Tất cả kinh phí thực hiện từ nguồn thu viện phí, bảo hiểm y tế và các nguồn thu hợp pháp khác của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An năm 2021-2022.

Trưởng khoa Dược: "Nói lại quả cho ai thì phải có bằng chứng"

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Lương Quốc Tuấn, Trưởng khoa Dược (Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An) cho biết, bộ sinh phẩm chẩn đoán SARS-CoV-2 ban đầu có giá 525.000 đồng/bộ, sau đó giảm còn 512.000 đồng và đến ngày 10/9 giảm còn 409.500 đồng/bộ.

“Trong 2 gói thầu kể trên, kế hoạch Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An sẽ chi 9,2 tỷ đồng mua bộ sinh phẩm. Vậy nhưng, khi chi hơn 7,5 tỷ đồng cho Công ty Việt Á thì phải dừng lại do công ty này bị Bộ Công an điều tra. Tùy từng thời điểm mà giá kit test giảm theo từng đợt do Bộ Y tế công bố", ông Tuấn thông tin.

Khoa Dược của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An

Khi phóng viên hỏi, người của Công ty Việt Á bước đầu khai với cơ quan điều tra, tất cả các đối tác khi ký kết hợp đồng mua sắm kit test xét nghiệm RT-PCR đều có chi "hoa hồng" hay "lại quả" cho đơn vị. Vậy, với Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An có nhận "lại quả"?, ông Lương Quốc Tuấn nói: "Cái này rất tế nhị và nhạy cảm. Về mặt cá nhân tôi khẳng định không có. Về mặt luật pháp, Nhà nước đang kiểm tra toàn bộ sự việc. Khi nói lại quả cho ai thì phải có bằng chứng".

Ông Tuấn cho biết thêm, Hội đồng đấu thầu của bệnh viện bao gồm cán bộ ở Phòng Kế hoạch; Tài chính; Ban giám đốc và Trưởng khoa liên quan đến chuyên môn. Khoa Dược chỉ là một trong 12 thành viên của Hội đồng.

Sở Y tế Nghệ An đã có công văn yêu cầu các đơn vị trên toàn tỉnh rà soát, báo cáo liên quan đến việc mua sắm vật tư y tế trong năm 2020, 2021 nhằm phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Trước đó, CDC Nghệ An đã mua vật tư, sinh phẩm của Công ty Việt Á là 28 tỷ đồng, với 4 gói thầu, trong đó 2 gói được đấu thầu rộng rãi, 2 gói chỉ định thầu trị giá hơn 18,5 tỷ đồng. Gói chỉ định thầu đầu tiên là ngày 15/7, khi diễn biến dịch ở Nghệ An đang hết sức phức tạp, phải khẩn trương xét nghiệm trên diện rộng. Gói chỉ định thầu còn lại là vào ngày 31/10, với tổng trị giá hơn 13 tỷ đồng.

Hiện, lực lượng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an đang phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An điều tra, làm rõ.

Quốc Huy