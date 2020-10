Trên đường vào tâm lũ huyện Lệ Thủy cứu trợ người dân gặp khó khăn, Công an TP Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) cứu sống 4 người dân bị lật ghe, chới với giữa dòng nước lũ.

Chiều 21/10, đoàn công tác của Công an TP Đồng Hới do Thượng tá Đinh Cao Quang – Trưởng Công an TP cùng lãnh đạo cơ quan, các cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị dùng ca nô vượt lũ, đi đến ứng cứu người dân tại các địa phương bị ngập sâu thuộc địa bàn huyện Lệ Thủy.

Những người dân chới với giữa dòng nước lũ trước khi lực lượng công an có mặt

Trao đổi với PV VietNamNet cùng đi đoàn, Trưởng Công an TP Đồng Hới cho biết, lũ lụt kéo dài những ngày qua khiến nhiều địa phương trên địa bàn bị ngập lụt nghiêm trọng, nhiều nhà dân bị nhấn chìm, cuộc sống người dân bị đảo lộn.

Thấu hiểu những khó khăn, vất vả của người dân trong vùng lũ, Công an TP Đồng Hới phối hợp với các nhà hảo tâm dùng ca nô, băng lũ vận chuyển lương thực, thực phẩm đến trao tận tay bà con nhân dân.

Những người dân được cứu lên cano trong tình trạng rét lạnh

Khoảng 1h30’ chiều cùng ngày, khi đoàn công tác đang di chuyển vào khu vực người dân bị ngập lụt nặng để cứu trợ thì phát hiện từ xa, tại khu vực nước lớn trước cổng trường kỹ thuật xã Phong Thủy có 4 người dân đang chới với giữa dòng kêu cứu.

Không một chút chần chừ, Thượng tá Đinh Cao Quang lệnh cho cán bộ, chiến sĩ điều chuyển ca nô tiếp cận hiện trường, hỗ trợ công tác cứu nạn.

Sau nhiều phút vật lộn với sóng to, gió lớn, các chiến sĩ Công an TP Đồng Hới đã cứu sống thành công 4 người dân, đưa lên ca nô của đoàn công tác.

Danh tính 4 nạn nhân may mắn thoát chết gồm anh Trương Xuân Dũng (SN 1997), Nguyễn Trọng Văn (SN 1993), Phạm Thanh Xuân (SN 1980) và chị Lê Thị Thương (SN 1993, cùng trú xóm Lộc Hạ, xã An Thủy, huyện Lệ Thủy).

Trao đổi với VietNamNet, anh Nguyễn Trọng Văn cho biết, trước khi xảy ra sự việc, 4 người dùng ghe định chèo ra đường Quốc lộ để xin cứu trợ.

Lực lượng công an vớt chiếc thuyền bị lật của những người dân lên cano

“Khi đến giữa dòng thì ghe bất ngờ bị lật, cả 4 người chúng tôi rơi xuống nước lũ sâu hàng mét. May mắn, gặp được đoàn công tác và được ứng cứu kịp thời không thì giờ chắc đã mất mạng”, anh Văn chia sẻ.

Ngay sau khi ứng cứu thành công 4 người dân gặp nạn, đoàn công tác của Công an TP Đồng Hới tiếp tục vào các vùng ngập lụt để hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân trong vùng.

Liên quan tới việc cứu dân trong cơn lũ dữ, Đại tá Nguyễn Tiến Nam - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình cho biết thêm, chiều hôm qua, tại rốn lũ Quảng Ninh, lực lượng Công an cũng đã cứu được 3 người dân bị nước lũ cuốn. Trước đó, tại huyện Bố Trạch đã cứu hộ cứu nạn thành công 18 hành khách trên xe khách bị lũ cuốn trôi lúc rạng sáng.

Việc Công an tỉnh Quảng Bình cứu hộ, cứu nạn thành công 18 hành khách trên xe bị lũ cuốn đã được Bộ trưởng Bộ Công an gửi thư khen. Hiện Công an tỉnh Quảng Bình cũng đã có kế hoạch khen thưởng, động viên kịp thời các chiến sỹ Công an có thành tích trong cứu hộ, cứu nạn, cứu sống người dân gặp nạn trong mưa lũ.

Quang Thành – Duy Tuấn