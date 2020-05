Chiều 26/5, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đã đến viếng, chia buồn cùng gia đình em Nguyễn Trung Kiên (12 tuổi), học sinh tử nạn trong vụ cây phượng đổ tại sân trường THCS Bạch Đằng sáng cùng ngày.

Tại lễ viếng, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đã xúc động bật khóc khi chia buồn cùng gia đình em Nguyễn Trung Kiên.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân bật khóc khi viếng bé trai bị cây phượng đè tử vong

Bí thư Nhân thăm hỏi gia đình em Nguyễn Trung Kiên. Ảnh: Phan Nhơn

Liên quan đến vụ cây xanh bật gốc ngã đổ, đè nhiều học sinh ở trường THCS Bạch Đằng (quận 3), trong sáng và trưa cùng ngày, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức cùng đoàn cán bộ TP đã đến thăm các em học sinh bị thương tại Bệnh viện Nhi đồng 2 và Bệnh viện chấn thương chỉnh hình Sài Gòn – ITO.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, đoàn đã thăm hỏi, động viên 8 học sinh bị thương, trong đó có 4 em bị thương nặng; động viên các gia đình có con em gặp nạn đồng thời hỗ trợ các trường hợp đang điều trị tại đây, mức 5 triệu đồng/em.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức tới thăm các nạn nhân tại bệnh viện

Ông Dương Anh Đức bày tỏ sự đau lòng trước sự việc không may xảy ra và cho biết lãnh đạo Công an TP đã chỉ đạo Công an quận 3 vào cuộc điều tra nguyên nhân cây gãy đổ khiến 1 học sinh tử vong, 12 học sinh khác bị thương.

Vị phó chủ tịch TP đề nghị các y bác sĩ khẩn trương, tích cực điều trị để các cháu học sinh bị nạn sớm hồi phục về sức khỏe và tinh thần.

Bác sĩ Nguyễn Thành Tâm, Giám đốc Bệnh viên Sài Gòn – ITO cho biết: “Bệnh viện tiếp nhận 4 học sinh cấp cứu, trong đó có 1 trường hợp nhẹ (xây xát phần mềm) được cho về và hiện đang điều trị 3 cháu. Trong số này có 2 cháu bị gãy xương cẳng chân nặng (gãy hở). Một cháu nặng hơn, có kèm theo gãy xương chậu và xương ở dưới cổ chân; trường hợp này đang rơi vào tình trạng sốc ngay khi vừa nhập viện.

Bệnh viện đã tập trung các ê kip trực và cấp cứu nội viện, báo động đỏ để tập trung xử lý. Hiện cháu bé đã qua cơn nguy kịch; bệnh viện đang tiếp tục hội chẩn để tìm ra phương án xử lý tốt nhất giúp các cháu nhanh chóng phục hồi”.

Cây phượng bật gốc: HS lớp 6 không qua khỏi sau 65 phút cấp cứu - Trưa nay 26/5, học sinh tử vong do cây phượng đổ trong sân Trường THCS Bạch Đằng (Quận 3, TP.HCM) đã được đưa về nhà để lo hậu sự. Mẹ của em vừa mới sinh em bé, nhìn con lần cuối từ trên băng ca cấp cứu.

Phong Thuận