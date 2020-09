Sau hơn một tháng yêu cầu các quán bar, vũ trường, karaoke tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch, tỉnh Bình Dương sẽ cho mở lại các dịch vụ này.

Trao đổi với VietNamNet vào chiều nay, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Lượng cho biết, dự kiến ngày mai (8/9), UBND tỉnh sẽ ra văn bản cho phép các loại hình dịch vụ như quán bar, vũ trường, karaoke được hoạt động trở lại.

Các cở sở kinh doanh karaoke ở Bình Dương sẽ được phép hoạt động trở lại

Trước đó, vào ngày 7/9, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương ra văn bản yêu cầu tạm thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như quán bar, vũ trường, karaoke, biểu diễn nghệ thuật để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Tính đến thời điểm này, Bình Dương là địa phương duy nhất trong khu vực Đông Nam Bộ đang cấm các loại hình dịch vụ trên.

Trong thời gian bị yêu cầu đóng cửa, nhiều cơ sở kinh doanh karaoke đã phải viết đơn “cầu cứu” xin được hoạt động trở lại do thiệt hại nặng nề, trong khi TP.HCM và các địa phương khác có người dương tính với Covid-19 nhưng vẫn không cấm karaoke.

Về lý do yêu cầu đóng cửa trong thời gian dài, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương cho rằng đặc thù của tỉnh là nơi có các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động, tập trung nhiều người nước ngoài sinh sống và làm việc. Do đó, việc yêu cầu đóng cửa trong hơn một tháng là để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh, tránh để xảy ra tình trạng lây nhiễm.

Các cơ sở kinh doanh quán bar, vũ trường được phép hoạt động trở lại từ 18h hôm nay (7/9).

Xuân An