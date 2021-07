Thiếu tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an lý giải nguyên nhân việc in trả thẻ căn cước công dân gắn chíp chậm tiến độ.

Liên quan đến việc thực hiện 2 dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án cấp, sản xuất và quản lý căn cước công dân của Bộ Công an, đến nay hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư chính thức được kích hoạt và bắt đầu đấu nối với các bộ, ngành, địa phương.

Về dự án cấp căn cước công dân gắn chíp, theo Bộ Công an đến nay đã hoàn thành việc thu thập hồ sơ làm căn cước công dân cho hơn 50 triệu trường hợp đủ điều kiện. Kết quả trên nhờ sự đồng thuận của người dân và sự vào cuộc tích cực của cơ quan công an các cấp.

Công an Hà Nội thu thập hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chíp. Ảnh: Đoàn Bổng

Tuy nhiên, phản ánh đến VietNamNet, nhiều người dân cho biết dù đã đi làm thủ tục cấp căn cước công dân nhiều tháng nhưng đến nay vẫn chưa nhận được thẻ căn cước công dân gắn chíp.

"Hơn ba tháng nay, sau khi làm xong thủ tục cấp mới thẻ căn cước, tôi vẫn chưa nhận được thẻ mới và chưa biết rõ nguyên nhân vì sao lại xảy ra sự chậm trễ này", ông Nam (Hà Nội) phản ánh.

Lý giải về vấn đề trên, trả lời báo chí, Thiếu tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng C06 cho biết, theo kế hoạch đề ra ban đầu, Bộ Công an phấn đấu đến ngày 1/7 sẽ in trả 50 triệu thẻ căn cước công dân gắn chíp.

"Tuy nhiên do tình hình dịch Covid-19 ở Việt Nam và trên thế giới đang diễn biến phức tạp. Đại dịch ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống trong đó có quá trình sản xuất chíp điện tử trên tất cả các nước.

Chíp điện tử gắn trên căn cước công dân mà chúng ta sử dụng có cấu trúc kĩ thuật và bảo mật cao, buộc phải nhập khẩu ở nước ngoài. Ảnh hưởng của dịch nên tiến độ sản xuất thẻ căn cước công dân gắn chíp trả người dân bị ảnh hưởng chung. Đây là lý do khách quan", lời Thiếu tướng Nguyên.

Theo Cục trưởng C06, hiện nay Bộ Công an đang đẩy nhanh tiến độ, in nhanh trả thẻ căn cước công dân càng sớm càng tốt. Phấn đấu đến tháng 9 năm nay sẽ in trả hết các thẻ căn cước công dân.

Hà An