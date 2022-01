Tháng 10/2021, Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an cho biết đang thu thập chứng cứ liên quan đến hoạt động từ thiện, cứu trợ đồng bào lũ lụt miền Trung của ca sĩ Thủy Tiên. Khi có nhiều thông tin trái chiều liên quan đến hoạt động hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bão lụt của một số nghệ sĩ, trong đó có ca sĩ Thủy Tiên, Bộ Công an chỉ đạo C02 kiểm tra, xác minh, phối hợp với các ngân hàng rà soát, xác định tài khoản đã huy động tiền từ thiện để làm rõ việc tiếp nhận, quyên góp, quá trình giải ngân. Quá trình làm việc, C02 phối hợp với UBND và UBMTTQ Việt Nam các cấp ở 7 tỉnh miền Trung gồm: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi để xác minh làm rõ số tiền cứu trợ tại các địa phương này.