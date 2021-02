Không còn cảnh hàng nghìn người xếp hàng ngồi trước chùa trong lễ cầu an, chùa Phúc Khánh tối nay (25/2) chỉ lác đác một vài người dân đứng trước cửa chùa.

Thực hiện chỉ đạo của TP Hà Nội, UBND phường Thịnh Quang (quận Đống Đa) yêu cầu tạm dừng việc đón khách tại các cơ sở tôn giáo, do đó, chùa Phúc Khánh sẽ tổ chức đại lễ cầu an theo hình thức trực tuyến. Đây là năm đầu tiên nhà chùa tổ chức cầu an theo hình thức này.

Theo thông báo của nhà chùa, Tổ đình Phúc Khánh sẽ tổ chức cầu an trực tuyến vào lúc 20h tối 25/2 trên trang Facebook "Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội". Tại đây, hình ảnh các vị sư ngồi ở chính điện đọc kinh cầu nguyện sẽ được phát đến với đông đảo nhân dân.

"Sớ cầu an của các gia đình sẽ được nhà chùa dâng lên chính điện, sau ngày 14 tháng Giêng, phật tử đến lễ tạ và nhận lộc như đã đăng ký", thông báo của nhà chùa nêu.

Ghi nhận của PV. VietNamNet tại chùa Phúc Khánh tối nay cho thấy, có lác đác một vài người dân tìm đến tại khu vực chùa, chắp tay cầu an. Lượng người bên trong nhà chùa cũng hạn chế tối đa để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Bà Lê (người dân quận Đống Đa) cho biết, năm nay dù dịch nhưng bà vẫn tìm đến chùa để cầu an, vì lượng người không đông đúc như các năm nên bà không bị áp lực về chỗ ngồi.

Tại khu vực hai cổng trước và sau của nhà chùa, lực lượng bảo vệ canh gác cẩn thận, khuyến cáo người dân không vào chùa chấp hành quy định của thành phố. Lực lượng dân phòng cũng được phường Thịnh Quang huy động để đảm bảo trật tự trước khu vực nhà chùa.

Khác với vẻ đông đúc như các năm trước, không khí tại chùa Phúc Khánh năm nay cả bên trong và bên ngoài đều vắng vẻ. Mặt đường Tây Sơn giao thông đi lại thông thoáng, không xảy ra cảnh ùn tắc cục bộ. Bên trong khuôn viên chùa chỉ có lác đác một vài người của nhà chùa, phóng viên và lực lượng công an đảm bảo trật tự.

Lê Anh Dũng - Đoàn Bổng