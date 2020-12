Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương sáng nay (29/12), Bộ trưởng Công an Tô Lâm kiến nghị 5 vấn đề đến Quốc hội, Chính phủ cùng các bộ ngành, địa phương.

Thứ nhất, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị trong năm 2021 tiếp tục xây dựng thể chế. Đây là một trong 3 đột phá Trung ương đã chỉ đạo. Lực lượng công an là một trong những lực lượng bảo đảm công tác an ninh trật tự, rất có ý nghĩa để toàn dân, các ngành, các cấp thực hiện kỷ cương, kỷ luật, trật tự, bình đẳng an toàn.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

Theo Bộ trưởng Công an, năm 2020, lực lượng công an đã làm rất tốt công tác này và năm 2021 tiếp tục đưa công tác này vào nhiệm vụ trọng tâm.

Vì vậy, Đại tướng đề nghị Quốc hội, Chính phủ đưa nội dung trên vào trong công tác xây dựng thể chế, còn cụ thể thì Bộ Công an đã có báo cáo đề xuất.

Vấn đề thứ hai là về công tác an ninh kinh tế. Theo ông, chúng ta quan tâm đến phát triển kinh tế nhưng phải trên nền tảng bảo đảm an ninh kinh tế, nhất là khi hội nhập sâu rộng, vấn đề an ninh kinh tế càng trở nên rất quan trọng.

Vấn đề này Bộ Chính trị đã có Chỉ thị 12 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với an ninh kinh tế trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. Chính phủ cũng đã có kế hoạch triển khai để làm sao công tác an ninh kinh tế và việc phát triển kinh tế phát triển theo đúng định hướng, không chệch hướng.

“Chệch hướng trong phát triển kinh tế là 1 trong 4 nguy cơ Đảng ta đã chỉ ra nhiều năm. Đây là nội dung rất quan trọng.

Trong năm 2020 chúng ta đã làm rất tốt, Chính phủ chỉ đạo rất nhiều công việc, từ cổ phần hóa, tập trung phát huy nguồn lực trong dân, tập trung phát triển kinh tế nhà nước giữ vai trò chỉ đạo, chống gian lận thương mại, phòng chống tham nhũng đạt kết quả tốt”, Bộ trưởng Công an nói.

Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng lưu ý, vẫn còn nhiều nội dung trong phát triển kinh tế cần tăng cường an ninh. Đó là những vấn đề còn khó khăn trong quản lý kinh tế như còn nhiều hoạt động chuyển giá, quản lý tiền tệ, chứng khoán, quản lý dòng tiền, quản lý về phát triển DN, chống gian lận thương mại, quản lý đất đai, cổ phiếu, trái phiếu DN…

Vì vậy, cần tập trung làm lành mạnh, bình đẳng, tự do, đúng pháp luật, tạo sự ổn định, phát triển đúng hướng.

Thứ ba, Bộ trưởng Công an đề cập đến việc tập trung công tác phòng chống tội phạm, làm sao giảm tội phạm hình sự. Trong nhiều năm gần đây Bộ Công an kiến nghị việc này và trên thực tế năm 2019, 2020 đã làm rất tốt.

“Năm nay giảm 6,8% so năm trước. Đây là kết quả rất đáng mừng. Phấn đấu mỗi năm giảm 5 - 8%. Hiện nay, trên thực tế nhiều ngày, nhiều địa phương cả ngày không có vụ phạm pháp hình sự”, Bộ trưởng Tô Lâm thông tin.

Ông dẫn chứng, Cao Bằng năm 2019 có 360 vụ, bình quân mỗi ngày có 1 vụ. Năm 2020 còn 300 vụ, giảm 60 vụ. Như vậy trung bình giảm 2 tháng không có tội phạm hình sự. Người dân sống trong an lành, yên bình.

Còn ở TP.HCM, năm 2020 có 4.500 vụ, chiếm 10% cả nước, tức mỗi ngày ở TP có 15 vụ phạm pháp hình sự. TP.HCM có 24 quận huyện, như vậy có 9 quận huyện không có vụ nào phát sinh trong ngày.

“Năm 2021 chúng tôi đăng ký tiếp với Chính phủ giảm ít nhất 5% số vụ việc phạm pháp hình sự. Hi vọng huy động toàn dân, các cấp các ngành vào cuộc”, Đại tướng Tô Lâm nói.

Vấn đề thứ tư được Bộ trưởng Bộ Công an kiến nghị là quan tâm chăm lo hơn nữa đời sống nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa. Đây là những vùng chiến lược như vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và hiện 62 huyện nghèo đều tập trung vào các khu vực này. Nếu đời sống nhân dân khó khăn sẽ ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Phát triển trong xã hội không đồng đều tạo áp lực rất lớn trong xã hội.

“Vì vậy cần tạo sự bình đẳng trong xã hội, tạo vành đai an ninh quốc phòng vững chắc. Chúng ta có 62 huyện nghèo, mỗi tỉnh giúp cho 1 huyện thì rất tốt”, tư lệnh ngành Công an đề nghị.

Hàng trăm nghìn người ở nước ngoài muốn về nước

Cuối cùng, Bộ trưởng Tô Lâm đề cập đến dịch Covid-19 hiện diễn biến còn phức tạp, rất cần tập trung quản lý, nếu không sẽ ảnh hưởng đến đời sống xã hội.

“Trước mắt là tổ chức Đại hội Đảng và Tết Nguyên đán, nhu cầu người Việt Nam ở nước ngoài về nước rất lớn. Chúng tôi đang xử lý cái này rất vất vả. Nếu không tỉnh táo sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công tác phòng chống dịch, bảo đảm an ninh, an toàn phát triển kinh tế xã hội”, Bộ trưởng chia sẻ.

Đại tướng Tô Lâm dẫn con số thống kê hiện đã đưa 70.000 người nước ngoài về nước và cho hay, vẫn còn hàng trăm nghìn người ở nước ngoài muốn về và tăng lên rất lớn trong dịp cuối năm.

“Đời sống của bà con trong vùng dịch bệnh ở nước ngoài rất khó khăn. Tâm tư nguyện vọng của họ trong dịp tết về quê nhiều. Số lao động xung quanh Lào, Campuchia, Thái Lan, Trung Quốc rất lớn, hàng trăm ngàn người.

Hiện có 2 điểm sát chúng ta là Trung Quốc và Campuchia số lượng đi về Việt Nam bằng đường bộ cũng rất lớn”, Bộ trưởng Công an nêu thực tế.

Bên cạnh đó, thực trạng xuất nhập cảnh bất hợp pháp gây khó khăn rất lớn cho các lực lượng.

Thu Hằng - Hương Quỳnh