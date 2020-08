Hà Giang, Nghệ An, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an TƯ đã công bố và trao các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Hà Giang: Ngày 15/8, tại hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Quốc Khánh đã trao quyết định chỉ định Đại tá Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh tham gia Ủy viên BCH, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Lãnh đạo tỉnh Hà Giang chúc mừng Đại tá Phan Huy Ngọc

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh mong muốn Đại tá Phan Huy Ngọc sẽ tiếp tục xây dựng mối đoàn kết trong tập thể lãnh đạo và toàn đơn vị, phát huy năng lực của bản thân và vai trò trách nhiệm của người đứng đầu. Thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được phân công, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh, thúc đẩy KTXH địa phương ngày càng phát triển.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An chúc mừng Đại tá Võ Trọng Hải

Nghệ An: Ngày 13/8, tại hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đã trao quyết định chỉ định Đại tá Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh tham gia làm Ủy viên BCH Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Chúc mừng Đại tá Võ Trọng Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đề nghị Giám đốc Công an tỉnh trên cương vị công tác mới, luôn phát huy năng lực, phẩm chất, đoàn kết cùng tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành chúc mừng các cán bộ được chuẩn y chức vụ mới.

Ngày 12/8, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố và trao các quyết định chuẩn y nhân sự Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại tá Tạ Quang Huy, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương.

Thiếu tướng Hoàng Đức Lừng, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an giữ chức Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương.

Thượng tá Nguyễn Phước Nga, Giám đốc Trung tâm Tư liệu và thư viện, Học viện Chính trị Công an nhân dân giữ chức Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương.

Theo VGP