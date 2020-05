Phú Thọ: Tại hội nghị, ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bùi Minh Châu đã trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định 5 cán bộ tham gia làm ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 – 2020, gồm:

Đại tá Vũ Tiến Dũng, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh;

Ông Trịnh Thế Truyền, Giám đốc Sở GD&ĐT;

Bà Nguyễn Thanh Tâm, Bí thư Tỉnh đoàn;

Ông Nguyễn Văn Mạnh, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Sơn;

Ông Nguyễn Văn Đức, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Ba.

Hội nghị cũng bầu bổ sung chức vụ ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với Đại tá Vũ Tiến Dũng.

Các đại biểu đã nghe, thảo luận và đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Lào Cai: Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Vịnh đã trao Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định 3 cán bộ tham gia BCH Đảng bộ tỉnh khóa 15, nhiệm kỳ 2015 – 2020, gồm:

Ông Hoàng Quốc Hương, Giám đốc Sở Y tế;

Ông Trần Minh Sáng, Bí thư Huyện ủy Bảo Thắng;

Ông Nguyễn Văn Minh, Bí thư Huyện ủy Si Ma Cai.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Vịnh mong muốn các cán bộ được chỉ định tiếp tục phấn đấu, nâng cao trách nhiệm của mình trong công tác; nêu gương, tích cực đóng góp công sức, ý kiến, tham gia xây dựng BCH Đảng bộ tỉnh ngày càng đổi mới, hoạt động hiệu quả.

Đại tá Trần Phú Hà, Phó cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Bộ Công an giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.