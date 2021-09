“An toàn là y tế đi trước, đảm bảo sản xuất phải an toàn; khi mở chợ, siêu thị… cũng phải đảm bảo độ an toàn. Chứ không thể mở ra rồi đi theo xử lý là không được”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Chiều 6/9, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã chủ trì Hội nghị trực tuyến Thành ủy mở rộng để đánh giá kết quả 2 tuần thực hiện các biện pháp tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.

Bí thứ TP.HCM Nguyễn Văn Nên: Bình thường mới trong điều kiện hiện nay cần phải làm kỹ hơn

Mở lại các siêu thị ở xã, phường, thị trấn

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi cho biết, có 2 điều chỉnh quan trọng theo hướng nới lỏng từ nay đến ngày 15/9.

Thứ nhất, các siêu thị sẽ mở đến từng xã phường, thị trấn để shipper mua hàng cho người dân; người dân “vùng xanh” đi chợ 1 lần/tuần. Riêng các địa bàn quận 7, huyện Củ Chi và các quận huyện “vùng xanh” có thể quy định đi chợ 2 lần/tuần nếu đủ điều kiện.

Thứ hai, cho bán hàng mang về ở vùng xanh an toàn; ngoài ra, mở hai trung tâm tiếp nhận phân phối hàng hóa tại chợ đầu mối Bình Điền và Hóc Môn để bảo đảm cung ứng hàng hóa.

Ông Mãi cho biết thêm, công việc rất quan trọng tiếp theo, đó là tập trung xây dựng, hoàn thiện kế hoạch phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế sau ngày 15/9.

Để làm việc này, UBND TP đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, trong đó trưởng ban là Chủ tịch TP Phan Văn Mãi, Phó Ban Thường thực là Phó Chủ tịch TP Lê Hòa Bình.

Ban Chỉ đạo giao ông Lê Hòa Bình tập trung chỉ đạo các tổ công tác phối hợp với tổ chức tư vấn, tiếp thu ý kiến các chuyên gia, doanh nghiệp, ý kiến người dân, các quận huyện để sớm có được kế hoạch tốt nhất, trên cơ sở có tham khảo kinh nghiệm quốc tế, có đánh giá tình hình của TP, của khu vực và cả nước.

Đến trước ngày 15/9, phải có lộ trình thông tin công bố để sau ngày này triển khai thực hiện trên tinh thần an toàn tới đâu, mở tới đó nhưng nới lỏng từ từ.

Đối với nhóm việc phòng, chống dịch, ông Mãi cho biết, tiếp tục tập trung xét nghiệm theo chỉ đạo và kế hoạch của Bộ Y tế và TP. Bổ sung xét nghiệm lực lượng làm nhiệm vụ ở các chốt kiểm soát, đồng thời tập trung xét nghiệm nhanh, cuốn chiếu làm sạch địa bàn ở các “pháo đài”.

Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi

Cụ thể, các quận, huyện và TP Thủ Đức, các xã, phường, thị trấn phải quyết liệt hơn trong việc xét nghiệm để làm sạch địa bàn đến ngày 15/9 “xanh hóa” địa bàn. Để đảm bảo việc này, Sở Y tế phải đảm bảo vật tư cho công tác xét nghiệm. “Không để thiếu kit test, thiếu vật tư y tế làm chậm công tác xét nghiệm”, ông Mãi chỉ đạo. ý.

Đối với quản lý F0 tại nhà và trong cộng đồng, Chủ tịch TP lưu ý, phải quản lý thật chắc bằng phần mềm quản lý. Sau đó, tiến tới hướng dẫn F0 tự chăm sóc, tư vấn tâm lý… Đồng thời, phải kịp thời hỗ trợ thuốc, oxy cho F0 tại nhà và kịp thời cấp cứu để hạn chế trở nặng, không để tử vong tại nhà.

Bên cạnh đó, TP tập trung triển khai mô hình bệnh viện “chị em”. Trong đó mở thêm các bệnh viện “em” của các trung tâm hồi sức quốc gia đóng trên địa bàn TP để tăng thêm năng lực điều trị ở tầng 2 với mục tiêu là giảm tỷ lệ tử vong.

Phải an toàn mới mở lại các hoạt động

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất kiến nghị của UBND TP về các chiến lược tiếp tục phòng chống dịch, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện bình thường mới.

Tuy nhiên, Bí thư TP lưu ý, tuyệt đối không được mở lại các hoạt động khi chưa có kế hoạch an toàn. Mà an toàn là y tế đi trước, đảm bảo sản xuất phải an toàn; khi mở chợ, siêu thị… cũng phải đảm bảo độ an toàn. Chứ không thể mở ra rồi đi theo xử lý là không được. Khi thực hiện bất cứ việc gì thì cũng phải tính đến độ an toàn.

Bí thư Thành ủy yêu cầu UBND TP tiếp thu các ý kiến đóng góp, để hoàn thiện từng chiến lược cụ thể, mang tính khoa học và thực tiễn hơn.

“Bình thường mới trong điều kiện hiện nay cần phải làm kỹ hơn. Tuyệt đối không chủ quan, không nôn nóng. Nguyên tắc là từng bước, chắc chắn, phải chuẩn bị các chiến lược về y tế, an sinh, xã hội, kinh tế, về công nghệ, truyền thông; huy động nguồn lực của xã hội; an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội; tâm lý xã hội…”, ông Nên nhấn mạnh.

Để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, ông Nên đề nghị tận dụng tối đa thời gian giờ vàng 10 ngày tới để đạt được kết quả đề ra. Với quận, huyện, TP Thủ Đức, 312 “pháo đài”, ông yêu cầu cần kiểm tra lại, kiện toàn lại Ban Chỉ đạo phòng chống dịch. Thực hiện cho tốt các nhiệm vụ, có kế hoạch phân công, có thời gian để hoàn thành cụ thể các công việc.

TP.HCM cho bán hàng mang về ở vùng an toàn

Trước đó, Bí thư Nguyễn Văn Nên điểm lại những kết quả đạt được trong tuần lễ thứ hai thực hiện giãn cách triệt để nhằm thực hiện mục tiêu kiểm soát dịch bệnh trước ngày 15/9 theo Nghị quyết số 86 của Chính phủ. Trong đó, TP tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp y tế, trước hết là công tác xét nghiệm cộng đồng.

Công tác điều trị, đặc biệt là phân loại, điều trị F0 đã đạt kết quả bước đầu, góp phần làm thay đổi phương thức điều trị bệnh nhân Covid-19.

Về chiến lược chuyển hóa địa bàn, kiểm soát vùng đỏ, mở rộng vùng xanh đã được các quận, huyện tập trung chỉ đạo tích cực, quyết liệt bằng nhiều giải pháp và đến nay đã có kết quả.

Công tác bảo đảm an sinh xã hội được tăng cường, huy động tối đa nguồn lực từ ngân sách TP; đã phát huy vai trò của trung tâm an sinh; kêu gọi sự chung tay của cộng đồng xã hội, các tổ chức, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp đóng góp, hỗ trợ kịp thời, cố gắng không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc.

Tuy nhiên, ông Nên cũng thẳng thắn nhìn nhận, bên cạnh kết quả đáng ghi nhận vẫn còn những sơ suất, thiếu sót, vừa khách quan lẫn chủ quan, trong đó cấp ủy, chính quyền ở một số “pháo đài” chưa nắm chắc địa bàn, tình hình dân cư và dịch bệnh…

Liên quan đến việc thực hiện mục tiêu kiểm soát dịch, Bí thư Thành ủy yêu cầu các địa phương cần bám sát hướng dẫn của Bộ Y tế về việc ban hành "Tiêu chí kiểm soát dịch Covid-19 tại TP.HCM” để tổ chức rà soát đánh giá.

Ban Thường vụ Thành ủy đồng ý với đề xuất của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch TP chọn Quận 7 và huyện Củ Chi đã cơ bản đạt được tiêu chí kiểm soát dịch làm mũi đột phá, dẫn đầu, thí điểm thực hiện các giải pháp chiến lược chuẩn bị cho giai đoạn sau 15/9.

Các quận, huyện: Cần Giờ, Nhà Bè, Phú Nhuận, Quận 5, Quận 11 tiếp tục phát huy kết quả đạt được, chủ động rà soát, đánh giá mức độ nguy cơ tình hình dịch theo tiêu chí kiểm soát dịch. Trên cơ sở mỗi quận, huyện còn lại và TP Thủ Đức vẽ lại bản đồ Covid-19, bản đồ an sinh, bản đồ vắc xin, chuẩn bị tâm thế vượt qua khó khăn, chuẩn bị tâm thế trong điều kiện bình thường mới.

Hồ Văn