Phát biểu tại hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2020, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an bảo đảm tiến độ điều tra các vụ án kinh tế, tham nhũng.

Sáng nay (25/6), tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2020 nhằm đánh giá kết quả các mặt công tác công an từ đầu năm đến nay; dự báo tình hình và xác định những chủ trương, nhiệm vụ công tác trọng tâm, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch đã đề ra trong năm 2020.

Đồng thời, hội nghị cũng nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 6 nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự và phát biểu chỉ đạo; Đại tướng Tô Lâm, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an chủ trì hội nghị.

Báo cáo tình hình, kết quả các mặt công tác 6 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020, nêu rõ: Tình hình thế giới, khu vực và trong nước có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, đặc biệt là đại dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống xã hội và nền kinh tế, đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH.

CAND là lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch; cán bộ, chiến sĩ công an đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, để phát hiện, ngăn chặn dịch bệnh và bảo đảm ANTT.

Lực lượng CAND trong cả nước đã tăng cường đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, triển khai nhiều giải pháp góp phần kéo giảm 8,4% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với cùng kỳ năm 2019.

Đã điều tra, khám phá 19.720 vụ phạm pháp hình sự, bắt 45.004 đối tượng; các vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây bức xúc dư luận đều được khẩn trương điều tra làm rõ; triệt phá nhiều băng, nhóm tội phạm (điển hình là băng nhóm Đường Dương tại Thái Bình; Loan “cá” tại Đồng Nai…).

Phát hiện, xử lý 11.214 vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế, 123 vụ phạm tội về tham nhũng, chức vụ.

Qua đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, toàn quốc đã vận động thu hồi được 4.494 khẩu súng; 10.719 viên đạn; 884 lựu đạn, bom, mìn; 17,89 kg thuốc nổ, 1.625 kíp nổ...

Đã chủ động quyết liệt việc bố trí công an xã chính quy trên phạm vi toàn quốc, theo phương châm "lúc dân cần, lúc dân khó, có công an", đã bố trí 26.839 công an chính quy tại 8.592/8.652 xã, thị trấn, đạt 99,3%.

Tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng biểu dương, ghi nhận những kết quả, thành tích, chiến công của lực lượng CAND đã đạt được và trân trọng tưởng nhớ, tri ân những cán bộ, chiến sỹ CAND đã anh dũng hy sinh, bị thương trong đấu tranh phòng, chống tội phạm trong 6 tháng đầu năm 2020 (11 người hy sinh, 115 người bị thương trong khi làm nhiệm vụ).

Thủ tướng khẳng định, những kết quả, thành tích và hy sinh của lực lượng CAND đã góp phần quan trọng bảo đảm an ninh chính trị, TTATXH, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân; đặc biệt là phòng, chống, kiểm soát được dịch Covid-19; tạo nền tảng ổn định chính trị xã hội, đưa đất nước tiếp tục đổi mới, hội nhập và phát triển.

Thủ tướng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn tin tưởng lực lượng CAND tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, đoàn kết thống nhất, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy, tuyệt đối trung thành...

Chỉ đạo một số nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị lực lượng CAND tiếp tục theo dõi, nắm chắc tình hình thế giới, khu vực, phát huy tính chủ động, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước.

Trọng tâm là bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng; các hoạt động trên cương vị Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch năm ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021, Chủ tịch AIPA 41.

Thủ tướng yêu cầu, Bộ Công an cần thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm, bảo đảm TTATXH. Triển khai quyết liệt công tác đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy, tăng cường hợp tác quốc tế để đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này; phối hợp với các ngành giải quyết tốt vấn đề người nghiện, không để phát sinh tội phạm.

Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 21 của Thủ tướng về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Bảo đảm tiến độ điều tra các vụ án kinh tế, tham nhũng, nhất là các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo TƯ về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Tăng cường chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản, tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm theo chuyên đề, trọng tâm là tấn công, trấn áp tội phạm có tổ chức, tội phạm xâm hại trẻ em; tội phạm chống người thi hành công vụ; tội phạm kinh tế, gian lận xuất xứ hàng hóa Việt Nam; đặc biệt là tội phạm ma túy.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về ANTT, nhất là quản lý người nước ngoài, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư...

Thủ tướng cũng lưu ý đến việc tiếp tục gương mẫu đi đầu trong thực hiện các nghị quyết, chỉ đạo của TƯ Đảng, Quốc hội, Chính phủ về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và sắp xếp, đổi mới hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, có sức chiến đấu cao.

Thủ tướng bày tỏ, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn tin tưởng lực lượng CAND, đoàn kết thống nhất, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy, tuyệt đối trung thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân…

Bộ trưởng Tô Lâm chân thành cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát sao của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước.



Lực lượng CAND sẽ nghiêm túc tiếp thu, tổ chức quán triệt, cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch hành động và thực hiện có hiệu quả. Lực lượng CAND sẽ đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động; nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân...

