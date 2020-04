Các cơ quan chức năng của Việt Nam theo dõi sát các diễn biến ở Biển Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh.

Trả lời câu hỏi của VietNamNet về thông tin một nhóm tàu Trung Quốc đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng cho biết:

Các cơ quan chức năng của Việt Nam theo dõi sát các diễn biến ở Biển Đông. Việt Nam đề nghị các nước tuân thủ các quy định liên quan của Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982, luật pháp quốc tế trong các hoạt động của mình và đóng góp vào hoà bình, ổn định, hợp tác ở Biển Đông.

Tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 của Trung Quốc

Hãng Reuters hôm nay dẫn dữ liệu theo dõi tàu thuyền cho biết, tàu khảo sát Hải Dương Địa chất 8 của Trung Quốc được nhìn thấy cách bờ biển Việt Nam khoảng 158km. Đi kèm nó là ít nhất 1 tàu hải cảnh làm nhiệm vụ bảo vệ. Dữ liệu được Reuters lấy từ trang web theo dõi tàu thuyền Marine Traffic.

Đầu tháng 7 năm ngoái, Trung Quốc đã điều nhóm tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 xâm phạm nghiêm trọng vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam ở Nam Biển Đông.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng sau đó nhiều lần nêu rõ, Việt Nam kiên quyết phản đối việc nhóm tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 của Trung Quốc tiếp tục các hành động vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán Việt Nam trên vùng biển của mình được xác định phù hợp với các quy định của Công ước LQH về Luật Biển (UNCLOS) 1982.

“Việt Nam đã nêu quan điểm về những ảnh hưởng tiêu cực do hoạt động vi phạm của nhóm tàu Hải Dương 8 đối với quan hệ giữa hai nước, hòa bình, an ninh, ổn định ở Biển Đông cũng như của khu vực. Vì những lý do đó, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay hành động vi phạm nghiêm trọng này và rút toàn bộ nhóm tàu ra khỏi vùng biển của Việt Nam”, người phát ngôn cho biết.

