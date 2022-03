Đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương được điều động giữ chức Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (K02).

Hôm nay (3/1) tại Công an tỉnh Hải Dương, Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an đã thông báo quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ.

Theo đó, điều động Đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đến công tác và nhận chức Tư lệnh Bộ tư lệnh Cảnh sát Cơ động (K02).

Đại tá Lê Ngọc Châu, sinh năm 1972, quê Tả Thanh Oai, Thanh Trì, TP Hà Nội. Ông có học vị Tiến sĩ luật.



Đại tá Lê Ngọc Châu đại diện Công an tỉnh Hải Dương nhận huân chương lao động hạng ba của Chủ tịch nước, khi còn làm giám đốc



Tháng 3/2019, khi đang trên cương vị Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (Bộ Công an), Đại tá Châu nhận quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an làm Giám đốc Công an TP. Hải Phòng, thay Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca nghỉ hưu.



Đến tháng 10/2019, Đại tá Châu được luân chuyển về làm Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương.



Sau 2 năm 5 tháng, Đại tá Châu đã được điều động về đơn vị cũ, giữ chức vụ Tư lệnh Bộ tư lệnh Cảnh sát Cơ động, sau nhiều năm đi địa phương.



Khi còn giữ chức Giám đốc Công an TP Hải Phòng, Đại tá Châu là người trực tiếp chỉ huy chuyên án triệt phá đường dây cờ bạc xuyên quốc tế qua mạng, trục xuất khỏi Việt Nam gần 400 người Trung Quốc lưu trú bất hợp pháp tại toà nhà Our City, quận Dương Kinh.



Khi về làm Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, Đại tá Châu đã cùng đơn vị có thành tích dẫn đầu trong công tác chống cát tặc, chống dịch Covid-19 và cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp.

Thượng tá Bùi Quang Bình nhận chức Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương

Cũng tại buổi lễ sáng nay, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến công bố, chúc mừng Thượng tá Bùi Quang Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương thay Đại tá Lê Ngọc Châu.

Nguyễn Thu Hằng