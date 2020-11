Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết, một số nước trong khu vực đã phát hiện sự liên kết giữa băng nhóm tội phạm ma túy với tội phạm khủng bố.

Phát biểu tại phiên khai mạc tại Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 14 (AMMTC 14) sáng nay (26/11), Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định AMMTC là một trong những cơ chế hợp tác nòng cốt thuộc Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN.

Đây là nơi để Bộ trưởng các nước thành viên ASEAN cùng nhau trao đổi, đưa ra chính sách và kế hoạch hành động giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, góp phần duy trì hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực.

Được tổ chức ngay sau chuỗi các hoạt động của Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37, Hội nghị AMMTC 14 là dịp để Bộ trưởng các nước ASEAN phụ trách lĩnh vực phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia khẳng định cam kết và quyết tâm trong việc triển khai các văn kiện đã được lãnh đạo cấp cao thông qua.

Lần đầu tiên, Hội nghị AMMTC được tổ chức theo hình thức trực tuyến

Năm 2020 đang dần khép lại với nhiều diễn biến phức tạp, khó đoán định, đặc biệt là tác động của dịch bệnh Covid-19. Dịch bệnh đã buộc Chính phủ các nước phải thực hiện nhiều biện pháp giãn cách xã hội, gây khó khăn cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Bộ trưởng Công an cho biết, thiên tai, bão lũ, hạn hán và các hiện tượng thời tiết bất thường khác do biến đổi khí hậu gây ra nhiều hậu quả nặng nề về người và tài sản.

Nghiên cứu của các tổ chức quốc tế cho biết có khoảng 21 triệu người dân ở khu vực Đông Nam Á có thể mất việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp gia tăng kéo theo các vấn đề về an sinh xã hội, gây áp lực gia tăng tội phạm và phức tạp về trật tự xã hội, gây ra xung đột xã hội và bùng phát tội phạm.

Để khẳng định sự chủ động, đoàn kết và quyết tâm mạnh mẽ của ASEAN trong việc thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu đề ra, theo đề xuất của Bộ Công an Việt Nam.

Việc các quốc gia phải đóng cửa biên giới đã khiến đi lại, giao thương giữa các nước trở nên ngưng trệ. Tuy nhiên, tình hình tội phạm xuyên quốc gia không vì thế mà thuyên giảm, trái lại, các băng nhóm tội phạm đã triệt để lợi dụng không gian mạng để gia tăng các hoạt động phạm tội.

Giãn cách xã hội và tăng cường làm việc trực tuyến đã khiến hoạt động tội phạm sử dụng công nghệ cao gia tăng cả về số vụ, tính chất, mức độ nghiêm trọng với nhiều phương thức, thủ đoạn mới, ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều lĩnh vực đời sống xã hội, gây khó khăn trong công tác phòng ngừa, đấu tranh.

Theo người đứng đầu ngành Công an, vấn nạn tin giả, thông tin sai sự thật liên quan đến dịch bệnh, gây hoang mang trong dư luận xã hội cũng gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự. Các nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam tiếp tục phải đối mặt trước những diễn biến phức tạp của tội phạm ma túy, tội phạm về môi trường, tội phạm đưa người di cư trái phép,...

Trước xu hướng hợp pháp hóa việc sử dụng cần sa ở các nước phương Tây, khu vực Đông Nam Á được dự báo sẽ trở thành địa bàn trung chuyển về ma túy, làm gia tăng tội phạm về ma túy, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến sự phát triển ổn định và hòa bình của khu vực.

"Một số nước trong khu vực đã phát hiện sự liên kết giữa băng nhóm tội phạm ma túy với tội phạm khủng bố. Các nhóm khủng bố đã thông qua việc buôn bán ma túy trái phép để thu lợi nhuận, mua vũ khí thực hiện các vụ tấn công khủng bố", Đại tướng Tô Lâm thông tin.

Dự báo tình hình thế giới và khu vực vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường. Thực tế, các thách thức và mối đe dọa liên quan đến vấn đề an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống vẫn đang hiện hữu ở khu vực. Hiện tại, các nước trong khu vực vẫn tiếp tục phải nỗ lực giải quyết các hậu quả do thiên tai, dịch bệnh gây ra.

Trong bối cảnh đó, Bộ trưởng khẳng định Bộ Công an Việt Nam cam kết tham gia tích cực và có trách nhiệm trong các khuôn khổ hợp tác của ASEAN, góp phần duy trì không gian hòa bình, ổn định để các nước tập trung khắc phục hậu quả dịch bệnh và phục hồi.

Hội nghị AMMTC 14 với chủ đề “ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia” là hoạt động đối ngoại quan trọng để Bộ Công an Việt Nam cùng cơ quan thực thi pháp luật các nước thành viên ASEAN khẳng định sự chủ động, đoàn kết, thống nhất và quyết tâm mạnh mẽ triển khai các nội dung hợp tác của ASEAN trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh: "Với phương châm gắn kết và chủ động thích ứng, chúng ta đã, đang và sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đó để hợp tác đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm xuyên quốc gia trong thời gian tới để xây dựng Cộng đồng ASEAN gắn kết về chính trị, liên kết về kinh tế, có trách nhiệm về xã hội và hợp tác rộng mở với bên ngoài".

Ngay sau lễ khai mạc là phiên họp toàn thể Hội nghị AMMTC 14, do Đại tướng Tô Lâm chủ trì.

Thành Nam