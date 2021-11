Mở đầu phiên chất vấn Bộ trưởng LĐTB&XH Đào Ngọc Dung.

Mở đầu ông Dung cho biết, thời gian qua ĐBQH đã gửi đến bộ nhiều chất vấn, yêu cầu. Trong thẩm quyền Bộ đã trả lời, giải đáp và cố gắng ở mức cao nhất thực hiện hiệu quả công việc, từng bước nâng cao chất lượng tham mưu quản lý nhà nước về lĩnh vực xã hội...

Nhiều lĩnh vực công việc của Bộ được chủ động thực hiện nhưng có nhiều công việc mang tính phối hợp, phụ thuộc kết quả triển khai của các bộ ngành, địa phương.

Đại dịch Covid-19 từ một cuộc khủng hoảng y tế cộng đồng đã trở thành cuộc khủng hoảng xã hội và việc làm. Tình trạng thâm hụt việc làm, bất bình đẳng đã khiến sinh kế của người dân bị đảo lộn,...

2 năm qua đến nay, các gói hỗ trợ, an sinh của Quốc hội, Chính phủ cũng như các địa phương ban hành đã góp phần giúp những đối tượng khó khăn. Tuy nhiên, vấn đề an sinh, dân sinh hiện đang có nhiều hệ lụy do dịch bệnh để lại mà cần thời gian đủ dài, chính sách đủ rộng để có thể giải quyết.

Chủ tịch Quốc hội thông báo có 41 ĐBQH đăng ký chất vấn.

Hương Quỳnh - Trần Thường - Thu Hằng

