Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình cho rằng, không thể nói vi phạm khắp nơi, từ một vài vụ cụ thể mà đánh giá cả một nền tư pháp.

Sau phần thảo luận của Quốc hội về các báo cáo tư pháp, hôm nay (26/10), Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình báo cáo làm rõ thêm một số vấn đề.

Vi phạm đến đâu xử lý đến đó, đúng người, đúng tội

Phó Thủ tướng cho biết, trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0, tiến bộ của công nghệ thông tin tạo ra nhiều giá trị cho xã hội. Bên cạnh đó, tội phạm lợi dụng công nghệ cao cũng phát triển, nhiều hành vi thông qua mạng, qua ứng dụng công nghệ thông tin để lừa đảo; phát tán những thông tin độc hại, sai sự thật hoặc tấn công, bôi nhọ các lãnh đạo Đảng, Nhà nước trước thềm Đại hội Đảng các cấp.

Chính phủ cũng đã có sự chỉ đạo quyết liệt, các cơ quan chức năng triển khai nhiều biện pháp đấu tranh để xử lý. Chính phủ từng bước xây dựng các hành lang pháp lý để vừa tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động kinh doanh đầu tư thuận lợi; đồng thời, kiểm soát được những hoạt động vi phạm pháp luật.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình.

Đề cập đến việc lợi dụng nâng giá vật tư y tế trong thời gian dịch bệnh Covid-19 vừa qua, Phó Thủ tướng nhìn nhận, vấn đề các ĐBQH nêu ra đều có.

“Tức là tham nhũng và tội phạm về lĩnh vực này dứt khoát sẽ có dấu hiệu của lợi ích nhóm, trục lợi chính sách, sự cấu kết của bọn tội phạm với những người có quyền lực”, Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng khẳng định, vụ việc này đã được điều tra, truy tố, xét xử và quan điểm là tiếp tục xử lý, không có vùng cấm, vi phạm đến đâu xử lý đến đó, nhưng phải đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

“Mục tiêu chính là để răn đe tội phạm và xây dựng cơ chế phòng ngừa, thu hồi được tối đa tài sản cho nhà nước. Đó là những yêu cầu đặt ra đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng thông tin, riêng đối với phạm tội tham nhũng, trong 2 năm gần đây tỷ lệ thu hồi án tài sản cao hơn rất nhiều so với giai đoạn trước.

Từ một vài vụ cụ thể mà đánh giá cả nền tư pháp là không đúng

Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí tiếp thu đầy đủ những ý kiến phát biểu các đại biểu nêu liên quan đến ngành, đặc biệt là những mặt hạn chế, tồn tại sẽ tiếp tục nghiên cứu, tìm nguyên nhân cơ bản để có hướng chỉ đạo khắc phục trong thời gian tới.

Theo Viện trưởng, cuộc đấu tranh tội phạm này không phải chỉ có chủ quan của phía cơ quan chức năng “muốn thắng là thắng”, mà còn lệ thuộc vào sự đối phó của tội phạm trong từng vụ án cụ thể.

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí

"Chúng ta cần lòng tin của dân, sự ủng hộ và đồng tình của người dân trong mặt trận này mà dân tố giác chúng ta không xử lý, không khởi tố, điều tra thì làm sao dân tin”, ông Trí khẳng định.

Theo ông Trí, các con số chỉ tiêu nghiệp vụ năm sau đều tốt hơn năm trước, chứ chưa có xấu. Con số nào cần giảm thì tiếp tục giảm, con số cần tăng, chúng ta tiếp tục tăng. Tuy nhiên Viện trưởng VKSND Tối cao cũng nhìn nhận “con số tuyệt đối thì chúng ta chưa làm được”.

“Tôi tin rằng với yêu cầu của cuộc đấu tranh này, giữa tội phạm với năng lực của các cơ quan sẽ có những vụ chúng ta thành công, có vụ chúng ta chưa thành công”, ông Lê Minh Trí nói.

Viện trưởng VKSND Tối cao cũng chia sẻ, có những vấn đề đã giải trình rất nhiều lần nhưng cơ quan thẩm tra cứ nói mãi. Ông dẫn chứng số hồ sơ điều tra của Tòa gửi về bao giờ cũng nhiều hơn Viện kiểm sát gửi về cho cơ quan điều tra công an.

Bởi vì trong quá trình điều tra của Công an, Viện kiểm sát sẽ kiểm sát điều tra. Nhưng khi đã quyết định truy tố, công an và kiểm sát lúc đó đã thống nhất với nhau rồi, nên việc trả lại sẽ thấp hơn so với tòa trả lại là chuyện bình thường.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình.

“Tôi sắp nghỉ làm Viện trưởng rồi, nếu còn làm thì sẽ nhận khuyết điểm mãi”, ông Lê Minh Trí mong nhận được chia sẻ về điều này, nếu không cứ nhận khuyết điểm mãi nhưng sửa không được.

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình tiếp thu ý kiến của ĐBQH đóng góp cho các cơ quan tư pháp nói chung và Tòa án nói riêng.

Tuy nhiên, ông Bình minh định lại rằng: “không thể nói vi phạm khắp nơi, từ một vài vụ cụ thể mà đánh giá cả một nền tư pháp, điều đó là không đúng”.

Theo ông Bình thành tựu của đất nước và thành tựu của cơ quan tư pháp được khẳng định và được tất cả các báo cáo chính thức phản ánh điều này.

Chánh án TAND Tối cao ghi nhận những khuyến cáo, những đề nghị của các ĐBQH và cam kết sẽ tiếp tục có những phấn đấu tốt hơn để có được kết quả tốt hơn.

Thu Hằng - Thành Nam