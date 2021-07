Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng, Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; trước mắt là chỉ đạo ngăn chặn, đẩy lùi cho được đại dịch, sớm đưa nước ta trở về “trạng thái bình thường mới".

Chiều 28/7, tại Phủ Chủ tịch, lễ công bố và trao quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã được tổ chức trang trọng với sự chủ trì của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Tham dự buổi lễ có: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Tổng Thư ký Quốc hội, Chánh Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường và các Phó Thủ tướng: Phạm Bình Minh, Lê Minh Khái, Lê Văn Thành cùng các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đang có chuyến công tác tại các tỉnh phía nam để chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19 nên vắng mặt.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định và chúc mừng các Phó Thủ tướng. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tại buổi lễ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải đã công bố các quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm các Phó Thủ tướng: Phạm Bình Minh, Lê Minh Khái, Vũ Đức Đam, Lê Văn Thành, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Chỉ có tinh thần đoàn kết, quyết tâm mới thành công

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng đồng chí Phạm Minh Chính đã được Quốc hội bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ, chúc mừng các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã được Quốc hội phê chuẩn và Chủ tịch nước có Quyết định bổ nhiệm hôm nay.

Chủ tịch nước nêu rõ trong những thành tựu phát triển của đất nước nói chung, những kết quả đáng tự hào của Chính phủ qua các nhiệm kỳ nói riêng trong những năm qua đều có sự ủng hộ, phối hợp chặt chẽ của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tầng lớp nhân dân.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: “Chỉ có tinh thần đoàn kết, quyết tâm mới thành công". Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Với tư cách là Thủ tướng Chính phủ khóa XIII, XIV, một lần nữa, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc gửi lời cảm ơn và đánh giá cao các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã có nhiều đóng góp quan trọng vào thành công chung của cả Chính phủ trong suốt 5 năm qua. Đồng thời, trân trọng cảm ơn sự ủng hộ, phối hợp của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể đối với Chính phủ nhiệm kỳ qua.

“Tôi cũng rất vui mừng được biết từ thời điểm kiện toàn các chức danh lãnh đạo Nhà nước đến nay, tuy thời gian không nhiều (gần 4 tháng) nhưng tập thể Chính phủ do Thủ tướng Phạm Minh Chính đứng đầu đã bắt nhịp, kịp thời triển khai mạnh mẽ, đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, điều hành; tiếp tục thể hiện một tập thể năng động, quyết liệt hành động”, Chủ tịch nước nói, đồng thời đánh giá cao những nỗ lực của từng thành viên Chính phủ.

“Chỉ có tinh thần đoàn kết, quyết tâm mới thành công. Chỉ có khát vọng trong suy nghĩ và hành động mới đưa đất nước tiến lên nhanh hơn, bền vững hơn. Vì vậy, trong buổi lễ trang trọng, ý nghĩa này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi mong tất cả các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ tiếp tục phát huy những thành tựu, khắc phục những tồn tại, yếu kém; quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong công tác chỉ đạo, điều hành”, Chủ tịch nước bày tỏ. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong Hiến pháp và pháp luật; xây dựng tập thể Chính phủ đoàn kết, năng động, quyết liệt hành động, nói đi đôi với làm; xây dựng bộ máy Chính phủ và hệ thống hành chính Nhà nước thống nhất, liêm chính, dân chủ, kỷ luật, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thực sự là của dân, do dân và vì dân, “lấy dân làm gốc”.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định trên cương vị Người đứng đầu Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 và với sự gắn bó, trách nhiệm của một thành viên Chính phủ trong 3 khóa trước, sẽ luôn đồng hành, ủng hộ các thành viên Chính phủ để cùng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự giám sát của Quốc hội, với quyết tâm chính trị, lòng nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm cao cùng kinh nghiệm công tác phong phú, Thủ tướng Phạm Minh Chính, các Phó Thủ tướng cùng các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; trước mắt là chỉ đạo ngăn chặn, đẩy lùi cho được đại dịch Covid-19, sớm đưa nước ta trở về “trạng thái bình thường mới”, tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Thủ tướng Phạm Minh Chính:“Chính phủ nguyện cống hiến hết sức mình phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân". Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Bình minh của cuộc sống bình thường sẽ sớm trở lại

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ cảm ơn sự tín nhiệm của Quốc hội đối với các thành viên của Chính phủ.

“Chính phủ nguyện cống hiến hết sức mình phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, thượng tôn pháp luật, tuân thủ các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn mà Hiến pháp, pháp luật quy định, là cơ quan hành chính Nhà nước cao nhất, thực hiện quyền hành pháp và là cơ quan chấp hành của Quốc hội; đồng thời, luôn chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ.

Chính phủ sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tựu của Chính phủ qua các thời kỳ, nhất là Chính phủ nhiệm kỳ khóa XIV đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chính phủ nhiệm kỳ khóa XV sẽ quyết tâm tiếp tục xây dựng bộ máy hành chính Nhà nước các cấp đoàn kết, liêm khiết; kỷ luật, kỷ cương; tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; năng động, đổi mới sáng tạo; vì dân, gần dân, trọng dân; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và các Nghị quyết của Quốc hội đã đề ra.

Trong bối cảnh hiện nay khi dịch bệnh diễn biến rất phức tạp trên toàn cầu và nhất là trong khu vực do biến thể mới hoành hành, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Chính phủ xác định hai nhiệm vụ trọng tâm là chống dịch hiệu quả và thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước đã được Quốc hội thông qua, bảo đảm an sinh xã hội, an toàn cho nhân dân.

Phòng chống dịch bệnh Covid-19 được coi là công việc quan trọng, cấp bách nhất hiện nay. Để ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh, Chính phủ sẽ cùng cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng nhau kiềm chế sự lây lan của dịch bệnh bằng cách thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch và nhất là thực hiện Chiến lược vaccine. Chính phủ quyết tâm thực hiện hiệu quả Chiến lược vaccine với 3 mũi nhọn là mua được vaccine nhiều nhất, nhanh nhất có thể; thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ để chủ động sản xuất vaccine trong nước và tiêm chủng miễn phí cho toàn dân kịp thời, an toàn và hiệu quả. Mục tiêu đầu năm 2022, chúng ta cố gắng đạt được tỷ lệ tiêm tạo miễn dịch cộng đồng và không để lỡ nhịp so với các nước khác trong quá trình phục hồi kinh tế sau dịch bệnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ Chính phủ hết sức thấu hiểu, cảm thông và chia sẻ với những khó khăn về tinh thần và vật chất mà nhân dân phải đối mặt hơn một năm qua do dịch Covid-19 gây ra. ”Từ thành thị tới nông thôn, những con đường vắng người qua lại; những khu chợ sầm uất, sân bay, bến cảng, sân trường, nhà máy, xí nghiệp... náo nhiệt giờ lặng lẽ; trong khi đó bệnh viện, khu điều trị ở một số nơi có dịch lại trở nên đông đúc hơn bao giờ hết. Những chung cư, sân vận động, nhà thi đấu, ký túc xá, doanh trại quân đội bất đắc dĩ trở thành bệnh viện dã chiến, thành khu cách ly. Bao nhiêu cuộc hội ngộ, đoàn tụ vui buồn trở thành dang dở... Sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng tiêu cực, thu nhập, tích lũy của người dân giảm sút...”, Thủ tướng bày tỏ. “Lửa thử vàng, gian nan thử sức”, Chính phủ mong nhân dân vững tin, đoàn kết, tự giác chấp hành nghiêm túc các quy định chống dịch, để không phụ sự vất vả của các lực lượng tuyến đầu chống dịch, nhất là đội ngũ y bác sĩ. Chúng ta có quyền hy vọng và tin tưởng, bình minh của cuộc sống bình thường sẽ sớm trở lại”.

Chính phủ sẽ bằng mọi giải pháp với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả để thực hiện được mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội đã đề ra, đảm bảo đời sống cho đồng bào; xứng đáng với niềm tin, hy vọng và khát vọng phát triển đất nước của nhân dân.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các thành viên Chính phủ, các đại biểu tại buổi lễ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trong bối cảnh khó khăn hiện nay, nhất là do tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các thành viên Chính phủ nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, Đất nước và Nhân dân; hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó. Bác Hồ đã từng căn dặn: “Phải chú ý giải quyết hết các vấn đề quan hệ tới đời sống của dân, dầu khó đến đâu mặc lòng, hết thảy những việc có thể nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân đều phải được đặc biệt chú ý”.

Một lần nữa, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn và mong muốn đồng chí Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, đồng chí Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp tục hỗ trợ, ủng hộ Chính phủ và các thành viên Chính phủ.

