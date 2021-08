Sau khi đọc bài viết trên VietNamNet, Chủ tịch nước đã viết thư gửi vợ anh Vũ Quốc Cường, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm trình, đề xuất tôn vinh tấm gương hy sinh của anh.

Sau bài viết "Cường 'béo' - người từng hết mình vì cộng đồng xứng đáng được công nhận liệt sĩ" của VietNamNet, ngày 28/8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã viết thư gửi chị Nguyễn Thị Tuyết Lan, vợ anh Vũ Quốc Cường, người tích cực hoạt động thiện nguyện đã qua đời vì nhiễm Covid-19.

"Chị Tuyết Lan thân mến! Tôi rất buồn khi biết tin anh Vũ Quốc Cường đã qua đời vì nhiễm virus Sars CoV-2 vào ngày 22/8/2021", Chủ tịch nước mở đầu bức thư.

Khi còn sống, anh Cường nổi tiếng là người có đam mê làm từ thiện. Anh mở quán cơm chay xã hội để giúp người nghèo.

Theo Chủ tịch nước, những ngày làm thiện nguyện cao đẹp của anh Cường như những bông hoa sen sẽ tiếp tục tỏa hương thơm, nhắc nhở và khơi dậy hơn nữa những trái tim nhân ái, những lẽ sống cao đẹp, cống hiến vì cộng đồng và xã hội.

"Với lẽ đó, tôi mong chị cùng với các cháu và gia đình ta lúc này hãy mạnh mẽ như cách sống, niềm tin và tinh thần thiện nguyện của anh Vũ Quốc cường. Xin nén đau thương và hãy tự hào về người chồng, người cha, người con, người bạn của mình", Chủ tịch nước Nguyễn Xuân phúc động viên.

Từ bài viết của VietNamNet, nhiều bạn đọc, nhà hảo tâm đã bày tỏ mong muốn gửi đến gia đình anh Vũ Quốc Cường một chút lòng thơm thảo. Tính đến nay VietNamNet đã nhận được 237,3 triệu đồng bạn đọc ủng hộ cho gia đình anh Cường.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, sự ra đi của anh Cường không chỉ là lời nhắc nhở về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, hình ảnh kiên cường tận tâm của anh với cộng đồng trong lúc khó khăn mà còn là niềm tự hào của tất cả chúng ta về sự quả cảm và những tấm lòng nhân ái, thiện nguyện trong xã hội, sẵn sàng phụng sự, dấn thân vì cộng đồng, về tinh thần một Việt Nam.

"Và tôi càng thêm xúc động khi một cháu là con của anh, chị cũng đang tham gia tuyến đầu chống dịch", Chủ tịch nước chia sẻ.

Chủ tịch nước đã chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm trình, đề xuất tôn vinh tấm gương hy sinh, cống hiến của anh Vũ Quốc Cường.

Qua đó, Chủ tịch nước cũng yêu cầu các cơ quan nhà nước các cấp kịp thời phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những tấm gương sáng, sẵn sàng xả thân, hy sinh quên mình vì cộng đồng, những trái tim thiện nguyện đôi khi không ồn ào mà lặng lẽ đóng góp cho xã hội tốt đẹp hơn.

Nội dung thư của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc động viên vợ anh Vũ Quốc Cường

"Những con người bình dị nhưng phi thường đó, tôi tin rằng họ đã sống và làm theo tấm gương của cha ông mình, những người anh hùng vệ quốc thời chiến", Chủ tịch nước viết.

Với mong muốn giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật giữa vòng vây đại dịch, Báo VietNamNet tiếp tục chương trình Tiếp sức đẩy lùi dịch đại dịch cùng VietNamNet. Rất mong có thể đồng hành cùng Quý Bạn đọc hảo tâm, san sẻ tấm lòng thơm thảo.

Bạn đọc đang gặp khó khăn; các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp muốn tham gia chương trình tiếp sức, xin liên hệ với tòa soạn theo cách sau:

Gọi đến tổng đài 19001081 (8h-20h mỗi ngày), hoặc gửi thông tin hoàn cảnh đến email: banbandoc@vietnamnet.vn để đăng ký.

Quý nhà hảo tâm có thể ủng hộ theo 2 hình thức: Chuyển tiền qua tài khoản của Báo VietNamNet và ủng hộ hiện vật là lương thực, nhu yếu phẩm, máy móc, trang thiết bị y tế.

NỘI DUNG CHUYỂN KHOẢN “Ủng hộ MS 2021.Covid19”

- Tại Việt Nam: Tài khoản Báo Vietnamnet

STK: 0011002643148 - Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam.

STK: 114000161718 - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Từ nước ngoài: Bank account VIETNAMNET NEWSPAPER - The currency of bank account: 0011002643148- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM - SWIFT code: BFTVVNV X

CHUYỂN TIỀN TỪ NƯỚC NGOÀI

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

Swift code: ICBVVNVX126

Liên hệ Tòa soạn báo VietNamNet theo địa chỉ:

- Hà Nội: Tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- TP.HCM: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM.

Thu Hằng