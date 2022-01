Chính trị icon 14/01/2022 14/01/2022

Đại tá Bùi Tấn Ân (48 tuổi), Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương được điều động, bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang.