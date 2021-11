Đại tá Lâm Thành Sol, 50 tuổi, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng.

Ngày 20/11, Công an tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ. Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Theo đó, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Công an, Thứ trưởng Lương Tam Quang đã thông báo quyết định của Bộ trưởng Công an về việc điều động Đại tá Nguyễn Minh Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó cục trưởng Cục An ninh điều tra.

Đồng thời trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lâm Thành Sol, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng thay cho Đại tá Nguyễn Minh Ngọc.

Thứ trưởng Lương Tam Quang trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Lâm Thành Sol. Ảnh: báo CAND

Đại tá Lâm Thành Sol sinh năm 1971, quê huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Ông từng giữ chức Phó cục trưởng Cục An ninh Tây Nam Bộ.

Tháng 7/2018, Đại tá Lâm Thành Sol được điều động, bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang đến nay.

H.Thanh