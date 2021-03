Sau gần một năm triển khai bố trí công an xã chính quy, lực lượng này đã xử lý hơn 13 nghìn vụ, việc về an ninh, trật tự, bắt giữ hơn 32 nghìn đối tượng, vận động hơn 84 đối tượng truy nã.

Tại buổi làm việc của Bộ trưởng Bộ Công an với công an một số đơn vị có liên quan về việc xây dựng tiềm lực công an xã chính quy diễn ra chiều 15/3, Đại tướng Tô Lâm ghi nhận sự đóng góp rất hiệu quả của lực lượng công an xã chính quy trong thành tích chung của lực lượng Công an nhân dân.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, công an xã là lực lượng gần dân, sát dân và có nhiều kinh nghiệm trong công tác thực tế tại địa phương, do đó yêu cầu công an các đơn vị, địa phương quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch nguồn cán bộ công an xã chính quy trong thời gian tới.

Bộ trưởng Tô Lâm chỉ đạo nội dung buổi làm việc. Ảnh: Bộ Công an

Báo cáo tại buổi làm việc, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an nêu rõ, việc xây dựng công an xã chính quy là chủ trương lớn của Đảng và nhà nước. Trong thời gian từ năm 2018 đến nay, Đảng ủy Công an T.Ư đặc biệt quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ nhằm đẩy nhanh việc xây dựng công an xã chính quy. Đội ngũ công an xã chính quy sau khi được điều động nhanh chóng triển khai các mặt công tác, đóng vai trò quan trọng vào công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở...

Cụ thể, theo Bộ Công an, sau gần một năm triển khai bố trí công an xã chính quy, lực lượng này xử lý hơn 13 nghìn vụ, việc về an ninh, trật tự, bắt giữ hơn 32 nghìn đối tượng; bắt, vận động đầu thú hơn 84 đối tượng truy nã. Việc đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn cơ sở được nâng lên, có chuyển biến tích cực, rõ nét, nhất là tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật về trật tự xã hội giảm rõ rệt, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an trình bày báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Bộ Công an

Nhằm đẩy mạnh tiềm lực cho công an xã chính quy, Đại tướng Tô Lâm đề nghị công an các đơn vị nghiên cứu, hoàn thiện, tham mưu ban hành các văn bản quy phạm có liên quan. Khảo sát thực tế, ghi nhận ý kiến của đội ngũ công an xã chính quy trong công tác tập huấn để đánh giá kết quả công tác bồi dưỡng, đào tạo trong thời gian qua.

Đồng thời, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các đơn vị tiếp tục chú trọng tham mưu cho lãnh đạo Bộ về việc bố trí kinh phí đầu tư, trang bị và kinh phí phục vụ hoạt động của công an xã, thị trấn. Tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm quá trình triển khai xây dựng nhà ở, doanh trại trong thời gian qua. Khẩn trương hoàn thiện việc xây dựng Thông tư quy định về tiêu chuẩn, định mức trang bị cho lực lượng công an xã, thị trấn.



Bên cạnh đó, Bộ trưởng Tô Lâm cũng yêu cầu công an các tỉnh, thành phố chú trọng kiện toàn cơ cấu, tổ chức công an xã chính quy, giữ ổn định số cán bộ đã bố trí, điều động. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ, điều lệnh, tác phong, ứng xử đối với đội ngũ cán bộ công an xã chính quy.

Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh, việc đầu tư, trang bị, xây dựng trụ sở cho lực lượng công an xã là nhiệm vụ lâu dài và là mục tiêu chính để phục vụ cho công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương, do vậy, chính quyền các cấp cần chung sức với lực lượng công an trong công tác này.

Đoàn Bổng