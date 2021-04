Tại họp báo công bố danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH khóa XV (chiều 27/4), báo chí đặt câu hỏi liên quan đến trường hợp ông Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai.

Báo Tuổi trẻ TP.HCM hỏi: "Gần đây cơ quan điều tra có làm việc với Bệnh viện Tim Hà Nội về những vấn đề pháp luật có liên quan đến thời điểm ông Nguyễn Quang Tuấn (ĐBQH khóa XIV, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai) làm Giám đốc. Hiện ông Tuấn là một trong ứng viên ứng cử tại Hà Nội. Vậy Hội đồng bầu cử Quốc gia có nhận được thông tin này và có thông tin gì mới về trường hợp này?"

Ông Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai

Trả lời câu hỏi này, Trưởng ban Công tác Đại biểu Nguyễn Thị Thanh cho biết: "Trường hợp ông Nguyễn Quang Tuấn chúng tôi biết thông tin qua cơ quan báo chí. Tiểu ban nhân sự đã chủ động có văn bản gửi Bộ Công an để biết thông tin chính thức về ông Nguyễn Quang Tuấn".

Trưởng ban Công tác Đại biểu Nguyễn Thị Thanh

“Chúng tôi nhận được văn bản của Bộ Công an. Đây là văn bản tuyệt mật nên chúng tôi thông tin những nét chung nhất. Đến thời điểm này, Bộ Công an đang trong quá trình điều tra. Bộ Công an khẳng định ông Nguyễn Quang Tuấn có ký một số văn bản liên quan nhưng để khẳng định có vi phạm pháp luật hay không thì còn đang trong quá trình điều tra”, bà Thanh cho hay.

Tại hội nghị hiệp thương lần thứ 3 do Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức ngày 16/4, 100% ý kiến đồng ý giới thiệu ông Nguyễn Quang Tuấn ứng cử ĐBQH khoá XV.

Năm 2012, GS.TS Nguyễn Quang Tuấn được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội. Ngày 18/3/2020, ông Tuấn được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai (Bộ Y tế).

Trần Thường - Thu Hằng