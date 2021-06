Đại tá Phạm Đăng Khoa, Giám đốc công an tỉnh Hưng Yên được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục Viễn thông và Cơ yếu, Bộ Công an.

Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn, Chánh văn phòng Bộ Công an chiều nay (29/6) cho VietNamNet biết, hôm nay Bộ Công an tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ tại công an tỉnh Hưng Yên.

Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an thừa ủy quyền của Bộ trưởng Công an đã trao quyết định điều động Đại tá Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục Viễn thông và Cơ yếu, Bộ Công an.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Phạm Đăng Khoa và Đại tá Phạm Văn Đôn. Ảnh: Công an Hưng Yên

Giao Đại tá Phạm Văn Đôn, Phó Giám đốc Công an tỉnh phụ trách công an tỉnh Hưng Yên đến khi có Giám đốc Công an tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an đã chúc mừng và ghi nhận những đóng góp, cống hiến của Đại tá Phạm Đăng Khoa trong thời gian công tác tại Công an tỉnh Hưng Yên.

Đồng thời mong muốn, ở vị trí công tác mới của mình, Đại tá Phạm Đăng Khoa nhanh chóng nắm bắt công việc, tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ huy và trong sinh hoạt, góp phần xây dựng tập thể vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đoàn Bổng