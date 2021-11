Ông Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc Sở TT&TT được điều động đến nhận công tác tại Huyện ủy Mê Linh, giữ chức vụ Bí thư huyện.

Chiều nay (4/11), tại Sở TT&TT Hà Nội và Huyện ủy Mê Linh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến chủ trì công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao quyết định, tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Thanh Liêm. Ảnh: Cổng TTĐT TP Hà Nội

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định điều động ông Nguyễn Thanh Liêm, sinh năm 1980, Giám đốc Sở TT&TT đến nhận công tác tại Huyện ủy Mê Linh; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Mê Linh nhiệm kỳ 2020-2025.

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Huyện ủy Mê Linh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá, ông Nguyễn Thanh Liêm là cán bộ trẻ, được đào tạo cơ bản, kinh qua nhiều vị trí công tác ở Trung ương, có thời gian công tác tại Sở TT&TT từ tháng 8/2020 đến nay.

Trên cương vị công tác mới là Bí thư Huyện ủy Mê Linh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tin tưởng, mong muốn ông Nguyễn Thanh Liêm sẽ đoàn kết, thống nhất, cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện để sớm bắt tay triển khai ngay các công việc, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch Covid-19, sớm đưa Mê Linh trở lại trạng thái “bình thường mới”.

Cùng với phòng, chống dịch Covid-19, lãnh đạo Thành ủy cũng đề nghị tân Bí thư Huyện ủy cùng các lãnh đạo huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “nhiệm vụ kép”, triển khai các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản; chăm lo đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn...

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Huyện ủy Mê Linh Nguyễn Thanh Liêm cảm ơn sự tin tưởng, giao nhiệm vụ của lãnh đạo TP.

Nhận thức đây là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao, ông Liêm khẳng định sẽ không ngừng nỗ lực, phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hương Quỳnh