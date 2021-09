Sáng ngày 22/9, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương dự lễ khai giảng năm học 2021-2022 của Học viện Quốc phòng.

Phát biểu tại lễ khai giảng năm học 2021-2022 của Học viện Quốc phòng, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, trong tình hình mới, Học viện cần tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp để đổi mới mạnh mẽ và phát triển toàn diện các mặt công tác, tích cực tham gia thể chế hóa, cụ thể hóa, làm rõ hơn, sâu sắc hơn những điểm mới, nhất là nhận thức, tư duy mới về quốc phòng, an ninh…; tiếp tục thể hiện rõ tầm vóc, trí tuệ, bản sắc, vai trò, vị trí của Học viện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị ngày càng cao trong tình hình hiện nay.

Cùng dự lễ khai giảng có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự lễ khai giảng năm học 2021-2022 của Học viện Quốc phòng. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thượng tướng Trần Việt Khoa, Giám đốc Học viện Quốc phòng cho biết, năm học 2020-2021 vừa qua, trước tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống kinh tế-xã hội nói chung, lĩnh vực giáo dục-đào tạo nói riêng, Học viện đã nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”, vừa chống dịch Covid-19 hiệu quả, bảo đảm an toàn sức khỏe cho cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ, vừa hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ đề ra với nhiều điểm mới, có dấu ấn nổi bật.

Năm học 2021-2022, với trách nhiệm chính trị và quyết tâm cao, toàn Học viện triển khai đồng bộ, quyết liệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, "tạo đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài", nhất là đào tạo cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ cao cấp diện Trung ương quản lý.

Kế thừa và ổn định, đổi mới để phát triển

Phát biểu tại lễ khai giảng, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước và Quân đội là khâu trọng yếu, có ý nghĩa quyết định đến sự nghiệp cách mạng của Đảng ta và Quân đội ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém” và "Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng". Thấm nhuần quan điểm của Bác Hồ, Đảng, Nhà nước và Quân đội qua các thời kỳ luôn xác định giáo dục-đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ là nội dung đặc biệt quan trọng, luôn quan tâm, chăm lo và có các quan điểm, định hướng lớn, ban hành nhiều cơ chế, chính sách và ưu tiên dành nguồn lực cho phát triển giáo dục, đào tạo và huấn luyện cán bộ.

Với vai trò là trung tâm huấn luyện, đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu của đất nước về quốc phòng, quân sự; trải qua gần 45 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, phát huy truyền thống “Trung thành, tận tụy, đoàn kết, sáng tạo”, Học viện Quốc phòng đã có những đóng góp quan trọng cho hệ thống giáo dục quốc gia; đào tạo cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược cho Quân đội; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước và phát triển khoa học nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành tích và sự nỗ lực phấn đấu của các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ của Học viện Quốc phòng qua các thời kỳ.

Những năm gần đây, Học viện đã có nhiều chủ trương, biện pháp quyết liệt trong đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện - đào tạo, thực hiện 3 thực chất “Dạy thực chất, học thực chất, đánh giá kết quả thực chất”, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm trong học tập của các học viên. Đặc biệt, trong năm học qua, Học viện đã có nhiều đổi mới về chương trình, nội dung huấn luyện - đào tạo; vận dụng phương pháp dạy học tích cực với phương châm “lấy người học làm trung tâm”; linh hoạt điều chỉnh kế hoạch, phương pháp tổ chức huấn luyện phù hợp, an toàn và chủ động ứng dụng công nghệ quản lý, công nghệ dạy học trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Năm học 2021-2022 có ý nghĩa đặc biệt, là năm học đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và các chủ trương, đường lối, chính sách lớn của đất nước nhiệm kỳ 2021-2026 trong bối cảnh tình hình chung là khó khăn, thách thức sẽ nhiều hơn thuận lợi.

Từ đầu năm đến nay, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang chung sức, chung lòng, nỗ lực, quyết liệt phòng, chống dịch bệnh Covid-19; nhất là đợt bùng phát dịch lần thứ tư này với biến chủng mới hết sức nguy hiểm, phức tạp. Đến nay, chúng ta vẫn cơ bản kiểm soát được dịch bệnh theo chiều hướng tích cực và đang thích ứng an toàn, linh hoạt trong mọi hoàn cảnh; các cân đối vĩ mô của nền kinh tế và an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng an ninh được giữ vững; chính trị-xã hội ổn định; quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Nằm trong tổng thể sự phát triển xuyên suốt, toàn diện, bao trùm của đất nước ta sau hơn 35 năm thực hiện đường lối Đổi mới, mở cửa và hội nhập, Việt Nam đã trở thành quốc gia có quy mô dân số gần 100 triệu với GDP bình quân đầu người hơn 3.500 USD. Với những thành tựu to lớn đã đạt được, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Nhân dịp này, Thủ tướng biểu dương, đánh giá cao những đóng góp của quân đội - một trong những lực lượng tuyến đầu trong phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh trật tự, an toàn, an dân. Quân đội đã phát huy vai trò “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân sản xuất”; tô đậm, tô thắm thêm hình ảnh “bộ đội cụ Hồ”, sẵn sàng làm bất cứ việc gì, làm có hiệu quả, làm đến cùng khi nhân dân và Tổ quốc cần.

Phân tích tình hình đất nước, khu vực và thế giới, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Tình hình đặt ra những khó khăn, thách thức đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát sinh những vấn đề mới về quốc phòng, an ninh, bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước. “Chúng ta cần xác định nhận thức là: tình hình thay đổi thì nhiệm vụ thay đổi; nhiệm vụ thay đổi thì giải pháp phải thay đổi; giải pháp thay đổi thì tổ chức phải thay đổi; tổ chức thay đổi thì con người phải thay đổi. Điều đó dẫn đến hoạt động đào tạo, huấn luyện, nhất là liên quan đến quốc phòng, an ninh, bên cạnh sự kế thừa và ổn định, cần phải đổi mới để phát triển”, Thủ tướng chỉ rõ.

Khẳng định là một trong những Học viện mẫu mực của Quốc gia

Nhất trí cao với phương hướng, nhiệm vụ năm học 2021-2022 của Học viện, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh thêm một số nội dung để triển khai tốt hơn các hoạt động của Học viện trong thời gian tới.

Theo đó, tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp 45 năm hào hùng vẻ vang của Học viện để đổi mới mạnh mẽ và phát triển toàn diện các mặt công tác, khẳng định là một trong những Học viện mẫu mực của Quốc gia; trung tâm đi đầu về đào tạo tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp của Quân đội và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước; là đầu mối uy tín thực hiện hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng quan chức quốc phòng quốc tế. Các hoạt động của Học viện phải tiếp tục thể hiện rõ tầm vóc, trí tuệ, bản sắc, vai trò, vị trí của Học viện; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị ngày càng cao trong tình hình hiện nay.

Tích cực tham gia thể chế hóa, cụ thể hóa, làm rõ hơn, sâu sắc hơn những điểm mới, nhất là nhận thức, tư duy mới về quốc phòng, an ninh trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; các văn bản chỉ đạo tầm chiến lược và các chỉ đạo, định hướng của đồng chí Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng, ý kiến chỉ đạo của các đồng chí Lãnh đạo chủ chốt. Bên cạnh đó, tiếp tục kiên quyết, kiên trì thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu, các học viên phải luôn tự hào được học tập và rèn luyện tại Học viện hàng đầu của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, phải ý thức sâu sắc hơn về nhiệm vụ của mình, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, tu dưỡng lý tưởng cách mạng. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng. Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng tích cực, phù hợp với đối tượng người học. Hướng đổi mới là phải “lấy nhà trường làm nền tảng”, “lấy giảng viên làm động lực”, “lấy học viên làm trung tâm”, phát huy cao độ khả năng tự học tập, tự nghiên cứu của học viên thông qua sự hướng dẫn, chỉ đạo của giảng viên.

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tham gia nắm tình hình, tổng hợp vấn đề, phân tích, đánh giá, dự báo chiến lược, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những vấn đề về quốc phòng, quân sự; xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, trong đó cần quán triệt sâu sắc những tư tưởng, quan điểm xuyên suốt của Đảng ta. Dành nhiều thời gian phân tích sâu sắc, làm rõ thêm về những tư tưởng, quan điểm này, Thủ tướng nêu rõ: Phải bảo đảm và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung thống nhất của Nhà nước đối với Quân đội và sự nghiệp quốc phòng-an ninh. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, kết hợp chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc. Thực hiện “dĩ bất biến, ứng vạn biến”, trong đó lợi ích quốc gia - dân tộc là bất biến; kiên định mục tiêu, nguyên tắc chiến lược, vận dụng sách lược mềm dẻo, linh hoạt…

Cần chú trọng nghiên cứu các hình thái, phương thức chiến tranh kiểu mới; giải pháp đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch. Tích cực nghiên cứu về khoa học xã hội, nhân văn và văn hóa quân sự Việt Nam, góp phần xây dựng hình ảnh cao đẹp của “Anh Bộ đội Cụ Hồ”; đồng thời tham gia bảo vệ, vận dụng sáng tạo và bổ sung, phát triển chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ lợi ích quốc gia….

Gương mẫu chăm lo công tác xây dựng Đảng trong Học viện, xây dựng Đảng bộ Học viện thật sự đoàn kết thống nhất, trong sạch, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao gắn với xây dựng Học viện chính quy, tiên tiến và mẫu mực. Nêu gương, đi đầu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nắm chắc 5 phương thức lãnh đạo của Đảng; 5 nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng…

Tăng cường hợp tác quốc tế về đào tạo quốc phòng một cách chủ động, tích cực và hiệu quả; góp phần thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước trong tình hình hiện nay.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên vững vàng về chính trị, tư tưởng; giỏi về chuyên môn nghiệp vụ; có tư duy chiến lược; có trí tuệ và năng lực thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Học viện Quốc phòng tiếp tục đổi mới theo hướng“lấy nhà trường làm nền tảng”, “lấy giảng viên làm động lực”, “lấy học viên làm trung tâm”. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Các đồng chí học viên phải luôn tự hào được học tập và rèn luyện tại Học viện hàng đầu của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, phải ý thức sâu sắc hơn về nhiệm vụ của mình, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, tu dưỡng lý tưởng cách mạng; biến quá trình học thành quá trình tự học, tự nghiên cứu, chủ động, sáng tạo, theo gợi mở và định hướng của giảng viên; xác định học tập là vinh dự, nghĩa vụ, là quyền lợi và trách nhiệm, đúng như Bác Hồ căn dặn: “Chúng ta phải học và hoạt động cách mạng suốt đời... Còn sống thì còn phải học... Học để làm việc, làm người, làm cán bộ”.

Thủ tướng khẳng định: Đảng, Nhà nước tin tưởng và mong muốn rằng toàn thể đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ trong Học viện sẽ tiếp nối phát huy truyền thống hào hùng vẻ vang để kế thừa và đổi mới, phát triển mạnh mẽ hơn nữa, khí thế hơn nữa, thành công hơn nữa; hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân tin cậy, giao phó.

