Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, trong quá trình tham gia chống dịch, hơn 2.400 cán bộ, chiến sĩ ngành công an đã bị nhiễm Covid-19, trong đó có 6 chiến sĩ đã hi sinh.

Tại họp báo Chính phủ chiều tối 6/9, báo VietNamNet đặt câu hỏi: “Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, thời gian qua quân đội, công an đã điều lực lượng vào hỗ trợ TP.HCM và các tỉnh thành phía Nam chống dịch. Xin cho biết những kết quả bước đầu trong công tác phòng chống dịch từ khi có sự hỗ trợ của quân đội, công an?”.



Trả lời, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng – Người phát ngôn Bộ Công an cho hay, thực tế vừa qua cho thấy sự hiện diện của quân đội, công an tham gia chống dịch đã quá rõ ràng.

“Trước tình hình dịch bệnh cấp bách như thế, các lực lượng tại chỗ đã nỗ lực hết sức nhưng không thể đáp ứng được. Vì vậy, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã điều động lực lượng nhất định vào Nam để hỗ trợ người dân”, Trung tướng Tô Ân Xô nói.

Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, từ khi xảy ra đợt dịch thứ 4 đến nay, thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống dịch bệnh, công an các địa phương phía Nam đã huy động tối đa lực lương với hơn 100.000 lượt chiến sỹ đã tham gia phòng chống dịch trên tất cả các trận tuyến.

“Rất nhiều chiến sĩ, nhiều đơn vị đã 3 tháng nay không nghỉ ngơi, hầu như làm 24/24. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về việc huy động lực lượng hỗ trợ TP.HCM và các tỉnh phía Nam chống dịch, Bộ Công an đã điều động hơn 5.000 cán bộ chiến sĩ, hơn 2.500 học viên trường công an tham gia nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, hỗ trợ nhân dân, cùng hơn 600 cán bộ y tế của công an tham gia điều trị Covid-19 tại các bệnh viện TP.HCM và các bệnh viện dã chiến của ngành công an”, Chánh Văn phòng Bộ Công an thông tin.

Ngoài ra, Trung tướng Tô Ân Xô còn cho biết, trong sáng nay, hơn 900 cán bộ chiến sĩ công an, các lực lượng đã vào hỗ trợ 3 tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An phòng chống dịch theo đề nghị của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Theo ông, sự hiện diện của công an trong đời sống xã hội hàng ngày, hàng giờ mọi người đều thấy rõ. “Còn hiệu quả như thế nào để nhân dân và chính quyền đánh giá. Công an chúng tôi nỗ lực hết sức, làm tất cả mọi việc để ngăn chặn phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội cho người dân”, Trung tướng Tô Ân Xô nhấn mạnh.

Ông cho biết thêm, sau khi dịch bệnh giảm, Bộ Công an đã nhìn thấy được những “tiềm ẩn” về vấn đề an ninh trật tự, an toàn xã hội, nên đã triển triển khai các kế hoạch phòng ngừa.

Trao đổi thêm với VietNamNet bên lề họp báo, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, trong quá trình tham gia chống dịch có hơn 2.400 cán bộ, chiến sĩ ngành công an bị nhiễm Covid-19, trong đó có 6 chiến sĩ hy sinh. Hiện phần lớn các cán bộ, chiến sĩ đã được điều trị khỏi, một số đang được điều trị tại các bệnh viện công an.

