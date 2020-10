Về công tác thi hành án hình sự, UB Tư pháp cho rằng năm 2020, số người bị kết án phạt tù và số người chấp hành án tại các cơ sở giam giữ, cũng như số người bị kết án tử hình tăng mạnh. Còn xảy ra 23 trường hợp phạm nhân bỏ trốn khỏi cơ sở giam giữ, trong số đó có vụ phạm nhân trốn khỏi trại giam của Bộ Quốc phòng phạm tội mới, gây hoang mang trong dư luận nhân dân. Ngoài ra, số phạm nhân chết do tự sát tăng so với cùng kỳ năm 2019, nhất là 3 trường hợp người bị kết án tử hình và bị can bị bắt về hành vi phạm tội về ma túy tự sát tại trại tạm giam.