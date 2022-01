Các địa phương không ngăn sông cấm chợ; kịp thời chấn chỉnh việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch không phù hợp; người dân về quê ăn Tết không phải cách ly y tế.

Đây là nội dung đáng chú ý trong báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 về công tác triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 tại cuộc họp sáng 27/1.

Triển khai kế hoạch cụ thể đưa học sinh trở lại trường

Theo đó, Ban Chỉ đạo yêu cầu trước Tết các bộ, ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo việc tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 128 và hoàn thiện ban hành hướng dẫn sửa đổi đánh giá cấp độ dịch tại Quyết định số 4800 của Bộ Y tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: VGP

Cấp ủy, chính quyền các địa phương phối hợp, tham gia đón người dân từ các nơi trở về an toàn, không ngăn sông cấm chợ; đề cao ý thức người dân trong phòng, chống dịch dịp Tết, đề nghị người dân di chuyển về địa phương bảo đảm an toàn trật tự, thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; kịp thời chấn chỉnh việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch không phù hợp.

Đồng thời hướng dẫn người dân về quê nhân dịp Tết Nguyên đán thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 gồm thực hiện 5K, tự theo dõi sức khỏe, không phải cách ly y tế; nếu có biểu hiện nghi ngờ mắc Covid-19 như sốt, ho, khó thở... thì hạn chế tiếp xúc và hạn chế đi lại, thông báo ngay cho y tế địa phương để được hướng dẫn, xét nghiệm SARS-COV-2 và xử lý theo quy định.

Về công tác y tế, Ban Chỉ đạo yêu cầu xây dựng kế hoạch tổ chức chiến dịch tiêm chủng vắc xin thần tốc mùa xuân năm 2022 theo tinh thần làm xuyên Tết, "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người", bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Phấn đấu trong quý 1 này hoàn thành việc tiêm mũi 3 cho người trên 18 tuổi, trong đó ưu tiên cho người cao tuổi, người có bệnh nền, lực lượng tuyến đầu, công nhân lao động trong các khu công nghiệp…

Tiếp tục chủ động bám sát diễn biến tình hình dịch do biến chủng Omicron gây ra; tăng cường giám sát, quản lý các trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài, đặc biệt các trường hợp đi/đến các quốc gia, khu vực đã ghi nhận biến chủng mới; chuẩn bị các phương án về vắc xin, thuốc điều trị và các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với biến chủng mới của SARS-CoV-2.

Tiểu ban An toàn trật tự xã hội phòng, chống dịch Covid-19 Bộ Công an tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và hoàn thành công tác trọng tâm bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ phòng, chống dịch bệnh dịp Tết Nguyên đán 2022.

Cùng với đó là tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách an sinh xã hội; chung tay chăm lo để mọi người đều có một cái Tết ấm no, hạnh phúc, bù đắp lại những khó khăn, mất mát do dịch bệnh.

Vận động người dân sớm trở lại làm việc sau kỳ nghỉ, phối hợp đưa người lao động trở lại các thành phố lớn…; triển khai kế hoạch cụ thể đưa học sinh trở lại học tập trực tiếp tại trường, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

Tạm dừng tổ chức các sự kiện trong dịp Tết Nguyên đán

Trong Tết, Ban Chỉ đạo yêu cầu giảm quy mô hoặc tạm dừng tổ chức các sự kiện trong dịp Tết Nguyên đán 2022, không tổ chức bắn pháo hoa; có phương án đảm bảo phòng, chống dịch và đảm bảo an ninh, an toàn cho người lao động, khách tham quan, du lịch tại các cơ sở dịch vụ, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, người tham gia hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao tại các địa điểm công cộng.

Từ ngày 29/1 đến hết ngày 28/2, tổ chức chiến dịch tiêm chủng vắc xin thần tốc mùa xuân năm 2022 cho toàn bộ trẻ em và người lớn có chỉ định và đến thời gian tiêm được tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.

Cùng với đó, tăng cường kiểm soát chặt chẽ di biến động dân cư, quản lý chặt chẽ người dân khi ra, vào địa bàn, người có nguy cơ (ở vùng dịch cấp độ 3, 4) về lưu trú, làm việc tại địa phương để có biện pháp quản lý phù hợp, yêu cầu khai báo y tế, xét nghiệm theo quy định.

Tăng cường quản lý người du lịch, yêu cầu khách du lịch thực hiện nghiêm 5K, đảm bảo khoảng cách khi tham gia các hoạt động du lịch, hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao tại nơi công cộng, tham quan bảo tàng, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, tham gia lễ hội theo hướng dẫn của ngành y tế.

Sau Tết, Ban Chỉ đạo yêu cầu rà soát cấp độ dịch trên phạm vi toàn quốc theo hướng dẫn sửa đổi của Bộ Y tế để các địa phương làm căn cứ tạo điều kiện cho việc mở cửa lại các trường học và các hoạt động kinh tế - xã hội phù hợp với Nghị quyết số 128 và thực tế tình hình dịch bệnh.

Ban Chỉ đạo lưu ý, đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 trong khu công nghiệp, trường học. Tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhất là tại bệnh viện, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, nhà ga, sân bay, bến xe... yêu cầu thực hiện nghiêm việc thường xuyên cập nhật trạng thái trên Bản đồ chung sống an toàn với Covid-19.

Tiếp tục theo dõi, giám sát việc thực hiện cách ly y tế tại nhà, bảo đảm người thực hiện cách ly tuân thủ nghiêm các quy định; điều chỉnh cách ly đối với các trường hợp F1 đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã được điều trị khỏi bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế...

Ban Chỉ đạo yêu cầu hướng dẫn cho nhân viên y tế và chính quyền cơ sở để tổ chức tốt điều trị tại nhà, tại cơ sở cho người nhiễm SARS-CoV-2 có nguy cơ thấp và trung bình; tránh tình trạng dồn lên bệnh viện các tuyến gây quá tải. Rà soát, chủ động tăng cường năng lực hệ thống y tế; có kế hoạch rõ ràng với các kịch bản cụ thể, không để bị động.

"Tuyệt đối không để tình trạng người dân xét nghiệm có kết quả dương tính mà không tiếp cận được dịch vụ y tế, không được cấp phát thuốc, không được quản lý, theo dõi sức khỏe", Ban Chỉ đạo nêu rõ.

Thu Hằng