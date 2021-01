“Trong mọi trường hợp, người Việt Nam nhập cảnh qua đường bộ, cách ly tập trung ở cơ sở của quân đội, Thủ tướng Chính phủ đồng ý không thu phí”.

Đây là khẳng định của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tại Cuộc họp Ban Chỉ đạo về công tác phòng chống dịch trong giai đoạn hiện nay, diễn ra vào chiều 15/1, tại trụ sở Chính phủ.

Hoàn thiện quy trình đón người trở về từ khu cách ly tập trung

Tại cuộc họp, đại diện Bộ Y tế cho biết, Bộ đã rà soát lại việc tổ chức đưa đón, bàn giao, tiếp nhận người cách ly; có văn bản hướng dẫn các địa phương theo nguyên tắc, khi địa phương tiếp nhận người trở về từ các khu cách ly tập trung phải có đầy đủ các điều kiện, trong đó phải có giấy xác nhận kết quả xét nghiệm.

Bộ Y tế chỉ đạo, các đơn vị, đặc biệt bộ phận y tế của các khu cách ly, hướng dẫn người được cách ly tập trung tiếp tục theo dõi sức khoẻ trong vòng 14 ngày tiếp theo tại nhà, hạn chế tiếp xúc với người xung quanh, thường xuyên thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh...

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo cuộc họp. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Cùng với đó, phần mềm quản lý người thực hiện cách ly tập trung đã được triển khai. Theo đó, Ban Quản lý các khu cách ly tập trung; chính quyền, y tế, công an xã/phường (nơi có người cách ly tập trung trở về), được cung cấp tài khoản để sử dụng, quản lý dữ liệu thông tin. Hệ thống sẽ quản lý toàn bộ hành trình của từng người nhập cảnh, từ khi làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam đến khi trở lại sinh hoạt trong cộng đồng.

Báo cáo về tình hình nhập cảnh trên đường thủy, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cho biết, sau khi khảo sát, làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Khánh Hòa và thành phố Đà Nẵng - hai địa phương có nhiều điểm chung như đều có sân bay, đường thủy… Theo phản ánh, cả hai địa phương đều xuất hiện tình trạng người nhập cảnh vào Việt Nam không khai báo y tế trước khi lên máy bay, người nhập cảnh trái phép trên đường biển...

Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị Ban Chỉ đạo có các phương án hướng dẫn để Khánh Hòa, thành phố Đà Nẵng, cũng như các địa phương khác trên cả nước thực hiện các biện pháp quản lý chặt chẽ, hiệu quả tình trạng người nhập cảnh hợp pháp, không hợp pháp vào Việt Nam.

Kéo dài thời gian cách ly với người nhập cảnh từ vùng có biến chủng mới

Chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, đến nay, công tác phòng, chống dịch vẫn giữ vững được kết quả, cơ bản kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trong nước. Tính đến ngày 15/1, Việt Nam có 45 ngày liên tiếp không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng. Tổng số ghi nhận 1.536 ca mắc Covid-19, trong đó có 876 trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài, 660 ca mắc trong nước.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo cuộc họp. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Trong bối cảnh diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh trên thế giới với các ca mắc mới, ca tử vong tăng lên cao mỗi ngày, các thành viên Ban Chỉ đạo nêu rõ, nguyên nhân chủ yếu do sự xuất hiện của chủng mới của virus SAR-CoV-2; tâm lý khi có vaccine ngừa Covid-19; các nước nới lỏng biện pháp phòng, chống dịch trong dịp nghỉ Lễ Giáng sinh, năm mới…



Ở trong nước, nhiều tháng qua, Ban Chỉ đạo, các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm các chỉ đạo Thủ tướng, Ban Chỉ đạo quốc gia về công tác phòng, chống dịch bệnh; đảm bảo giữ an toàn, đặc biệt trong thời gian tới, chuẩn bị Tết Nguyên đán 2021, Đại hội XIII của Đảng…



Đối với các chuyến bay từ nước ngoài vào Việt Nam, các ý kiến nhận định, một số chuyến bay giải cứu công dân, đưa người Việt Nam kết hợp với chuyên gia nước ngoài vào trong nước đều thực hiện cách ly y tế nghiêm túc. Do đó, hầu hết những người này không tạo ra ổ dịch lớn trong cộng đồng. Tuy nhiên, do chủng mới của SARS-CoV-2 xuất hiện, Việt Nam hạn chế tối đa các chuyến bay từ nước ngoài vào Việt Nam.

Theo TTXVN

