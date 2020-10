Ông Thái Thanh Quý sinh ngày 19/4/1976, quê xã Long Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Trước khi được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, ông Quý từng đảm nhận các chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An; Bí thư Huyện ủy Nam Đàn nhiệm kỳ 2010 - 2015. Tháng 1/2016, ông Quý được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng; tháng 10/2016, ông được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An; tháng 9/2017, ông Quý giữ chức Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ; đến tháng 10/2018, ông Quý được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.