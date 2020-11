Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải vì lợi ích chung, công khai dân chủ bàn bạc, tạo sự đồng thuận của nhân dân, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, lợi ích cục bộ, tất cả vì lợi ích của nhân dân.

Ngày 22/11, tại TX Quảng Yên, các ĐBQH tỉnh Quảng Ninh gồm: ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và bà Đỗ Thị Lan, Ủy viên Thường trực UB Về các vấn đề xã hội của Quốc hội đã tiếp xúc cử tri để thông báo kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp, ông Phạm Minh Chính nêu rõ: Sau 18 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp thứ 10 đã biểu quyết, thông qua 7 Luật, 13 Nghị quyết, cho ý kiến về 4 dự án Luật; xem xét các báo cáo về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, công tác tư pháp, công tác phòng, chống tham nhũng và nhiều báo cáo khác; góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Quốc hội đã tiến hành chất vấn các thành viên Chính phủ về nhiều vấn đề nóng, được cử tri cả nước quan tâm, đánh giá cao.

Ông Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri Quảng Ninh.

Ông Phạm Minh Chính cũng thông tin về tình hình KT-XH đất nước năm 2020. Trong bối cảnh chịu nhiều thách thức bởi dịch bệnh, thiên tai nhưng nước ta vẫn giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; nhiều mục tiêu phát triển KT-XH của năm được giữ vững, an sinh xã hội được bảo đảm, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được củng cố…

Đối với Quảng Ninh, là địa bàn tuyến đầu nhưng tỉnh đã sớm nhận diện, chuẩn bị kịch bản và ứng phó kịp thời với diễn biến của dịch bệnh với nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo, giữ vững địa bàn an toàn, chăm lo, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân; đồng thời, thực hiện thành công “mục tiêu kép”, phục hồi đà tăng trưởng, phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

Trao đổi với cử tri Thị xã Quảng Yên, ông Phạm Minh Chính cho rằng, Khu kinh tế ven biển Quảng Yên đang là địa bàn có tiềm năng phát triển lớn, được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm với các dự án trọng điểm. Đây là cơ hội lớn để Quảng Yên thay đổi toàn diện, trở thành Khu kinh tế ven biển đa ngành, hình thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ, hậu cần cảng và đô thị hiện đại, thông minh. Và quan trọng nhất là cuộc sống người dân được nâng cao mọi mặt.

Theo đó, Thị xã Quảng Yên phải làm tốt công tác quy hoạch, đầu tư hạ tầng đồng bộ, hiện đại, phát triển sản xuất kinh doanh dịch vụ, tạo việc làm cho người lao động. Trong quá trình triển khai phải thực hiện từng việc chắc chắn, từng khâu cụ thể, làm đến đâu chắc đến đó, có trọng tâm trọng điểm và luôn đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu.

Công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng cần phải tiếp tục quan tâm, coi trọng. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải vì lợi ích chung, công khai dân chủ bàn bạc, tạo sự đồng thuận của nhân dân; quét sạch chủ nghĩa cá nhân, lợi ích cục bộ, tất cả vì lợi ích của nhân dân.

Ông Phạm Minh Chính cũng mong muốn, cử tri, nhân dân Quảng Yên sẽ ủng hộ với các định hướng phát triển của thị xã, của tỉnh.

Theo VGP