Việt Nam sẽ điều hành các hoạt động của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong tháng 4, đại diện Hội đồng Bảo an trong quan hệ với các nước thành viên, với báo chí, các tổ chức phi chính phủ và các đối tác khác.

Ông Đỗ Hùng Việt, Vụ trưởng Vụ các Tổ chức Quốc tế, Bộ Ngoại giao mới đây đã thông tin về một số ưu tiên, hoạt động chính của Việt Nam trong vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tháng 4.

Năm qua, kể từ tháng 1/2020 khi đảm nhận vai trò ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021, Việt Nam tiếp tục nỗ lực đóng góp vào duy trì hòa bình, an ninh quốc tế, trong xử lý xung đột ở các khu vực trên thế giới.

Hội đồng Bảo an cũng chịu tác động của tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, trong đó đại dịch Covid-19 buộc Hội đồng Bảo an phải chuyển từ hoạt động trực tiếp sang hoạt động trực tuyến.

Ông Đỗ Hùng Việt thông tin về việc Việt Nam đảm nhận vai trò chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tháng 4/2021. Ảnh: TTXVN

Ông Đỗ Hùng Việt cho hay: "Đối với Việt Nam, bên cạnh những tác động tiêu cực của Covid-19 ảnh hưởng đến hoạt động của Hội đồng Bảo an cũng có một khía cạnh đánh giá là tương đối tích cực. Việc Hội đồng Bảo an họp trực tuyến nên lãnh đạo Việt Nam, lãnh đạo của Bộ Ngoại giao có điều kiện tham dự nhiều cuộc họp hơn so với nhiệm kỳ trước.

Điều này cũng khẳng định sự quan tâm của Chính phủ Việt Nam, lãnh đạo Việt Nam với chủ nghĩa đa phương nói chung và vai trò quan trọng của Liên Hợp Quốc và Hội đồng Bảo an nói riêng".

Việt Nam tiếp tục khẳng định thông điệp lớn là tiếp tục đường lối đối ngoại độc lập tự chủ đa phương hóa, đa dạng hóa, tăng cường sự tham gia của Việt Nam tại các diễn đàn đa phương để đóng góp vào các nỗ lực chung giải quyết thách thức toàn cầu.

Vụ trưởng Vụ các Tổ chức Quốc tế thông tin, trong lần thứ 2 Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng Bảo an, chương trình hoạt động trong tháng 4 là tháng "tương đối bận rộn" với khoảng 30 cuộc họp chính thức cấp Đại sứ, xử lý hơn 12 vấn đề trong chương trình nghị sự ở tất cả các khu vực từ Châu Phi, Trung Đông đến Châu Âu, Châu Mỹ cũng như các vấn đề, chủ đề khác.

Việt Nam sẽ điều hành tất cả các hoạt động của hội đồng, đại diện cho Hội đồng Bảo an trong quan hệ với các thành viên Liên Hợp Quốc, trong quan hệ với báo chí, các tổ chức phi chính phủ và các đối tác khác của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

"Để thực hiện vai trò này, Việt Nam xác định hết sức nỗ lực để tham gia chủ động, tích cực và có trách nhiệm. Việt Nam cũng sẽ nỗ lực để đảm bảo khách quan, minh bạch, linh hoạt trong xử lý các khác biệt có thể có giữa các nước thành viên để bảo đảm sao cho Hội đồng Bảo an có tiếng nói thống nhất, đoàn kết, đồng thuận trong xử lý các thách thức chung hiện nay", ông Việt nói.

Ba chủ đề mà Việt Nam dự kiến thúc đẩy

Trong vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Việt Nam dự kiến thúc đẩy một số vấn đề ưu tiên cụ thể.

Chủ đề đầu tiên là tăng cường hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và các tổ chức khu vực để thúc đẩy xây dựng lòng tin và đối thoại trong ngăn ngừa, giải quyết xung đột. Đây là sự tiếp nối nỗ lực xuyên suốt của Việt Nam từ đầu nhiệm kỳ.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tại phiên thảo luận mở do Việt Nam tổ chức, tháng 1/2020. Ảnh: TTXVN

Việt Nam sẽ chủ trì một phiên họp cấp bộ trưởng vào ngày 19/4, với sự tham gia của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cũng như lãnh đạo của 3 tổ chức hàng đầu khu vực gồm ASEAN, Liên minh châu Âu (EU), Liên minh châu Phi (AU).

Chủ đề thứ hai, khắc phục hậu quả bom mìn, duy trì hòa bình bền vững, tăng cường gắn kết để hành động hiệu quả hơn. Đây là vấn đề quan trọng với Việt Nam, có những tác động sâu sắc với phát triển KT-XH cũng như bảo đảm an ninh, an toàn của người dân Việt Nam.

Do đó, đây là sự kiện được kỳ vọng sẽ thu hút sự quan tâm của Liên Hợp Quốc, cộng đồng quốc tế với vấn đề khắc phục hậu quả bom mìn ở các quốc gia trên thế giới, trong đó có những nước xung đột đã chấm dứt nhiều thập kỷ qua như ở Việt Nam.

Vụ trưởng Vụ các Tổ chức Quốc tế cho hay, chủ đề này dự kiến có phiên họp cấp bộ trưởng do Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam chủ trì trong tháng 4.

Sự kiện dự kiến có một số khách mời đặc biệt như sự tham dự trực tuyến hoặc qua thông điệp video của diễn viên đóng Điệp viên 007 Daniel Craig - Đại sứ đại diện cho Liên Hợp Quốc trong vấn đề khắc phục hậu quả bom mìn.

Chủ đề ưu tiên thứ ba là bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu đối với sự sống của người dân trong xung đột vũ trang. Việt Nam sẽ tổ chức một phiên họp cấp Bộ trưởng vào ngày 27/4 với sự tham dự của Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách về các vấn đề nhân đạo và lãnh đạo tổ chức Ủy ban Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế.

Thành Nam