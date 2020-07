Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung vừa được Ban bí thư Trung ương Đảng chuẩn y giữ chức Ủy viên, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Lễ công bố và trao quyết định trên cho Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung vừa diễn ra hôm nay (13/7).

Trước đó, ngày 15/6, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động ông Nguyễn Hải Trung, Giám đốc công an tỉnh Thanh Hóa đến nhận công tác tại Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương.

Việc điều động trên để tiến hành quy trình bầu Ủy viên chuyên trách và Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung (SN 1968, quê quán tỉnh Vĩnh Phúc), ông từng giữ các chức vụ Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Cảnh sát nhân dân (Bộ Công an); Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

PV